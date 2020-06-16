德國工業聯合會主席﹕德國經濟上與中國「脫鈎」是不可想像

隨著新冠肺炎疫情在美國擴散，中美關係再次緊張。在美國，與中國脫歐的言論日漸增長。消息傳出美國強迫德國經濟上與中國脫鈎，對此，德國工業聯合會主席肯普夫（Kempff）表示，這不想像。

德國《世界報》報道，即使對於德國本土企業，中國也是重要銷售市場。德國商業銀行的數據顯示，德國30大集團18％的銷售額是在中國市場創造的。2019年德國經濟產值的4%（包括第三國轉口貿易）完全依賴於來自中國的需求。德國經濟學家約格·克拉默（Yoga Cramer）說：「4%聽起來並不多，但其實很多，相當於1,230億歐元。」

德國總理默克爾（Angela Dorothea Merkel）在6月初的講話中數度提及中國，強調中德關係是外交重點。（Reuters）

有些人呼籲德國經濟應與中國「脫鈎」，尤其是認為本土生產能創造就業崗位。但德國工商總會對此表示反對，因為德國超過80萬個本土工作崗位取決於來自中國的需求。

文章稱，中國政府也要求外國公司在當地加大研發，因此流回德國的資金減少了。但就在幾周前，大眾汽車（Volkswagen）宣佈將在華投資20億歐元用於電動汽車領域。根據德國工商總會的數據，中國有5,200家德國公司。實際上，中國在一些技術上已取得領先優勢。中企在電動汽車電池技術、人工智慧開發和5G移動通信標準等方面已成世界領軍者。基爾世界經濟研究所主任費爾伯邁爾說：「事實上，我們（在技術上）也依賴中國。」

德國人在中國目前就像「走鋼絲」。德國工業聯合會主席肯普夫談到外國公司進入中國的高門檻。但同時，幾乎沒有其他國家像德國那樣從這種國際經濟關係中如此受益。「中國或許是競爭對手，也可能是系統性競爭對手，但它仍然是歐盟和德國的重要夥伴。」強迫（德國）與中國「脫鈎」，是完全不可想像的。肯普夫警吿說，這將帶來巨大經濟損失，「沒有人真的考慮過。」