【持續更新】美團續飆7%破頂　市值衝破1萬億元

美國聯儲局再出招，開始透過二級市場企業信貸工具（SMCCF）購入企業債券。受消息刺激，美股由跌轉升。

【15:52】內地股市高收 滬深300收復4000點

內地股市高收，上證收市報2931點，升41點或1.4%，深成收市報11398點，升206點或1.9%，滬深300收市報4014點，升59點或1.5%，創業板收市報2260點，升40點或1.8%。

【15:10】美團飆7%

美團點評﹙3690﹚再創新高，現報171.5元，升7.5%，成交額53.01億元。市值突破1萬億元，升至10,012億元。

【14:49】日股上揚 全日抽升逾千點

亞太區股市普遍上揚，日股收市報22582點，升1,051點或4.88%，澳洲ASX 200指數最新報5942點，升222點或3.9%，台灣加權指數最新報11511點，升205點或1.8%，南韓KOSPI指數最新報2138點，升107點或5.3%。

【13:55】傳放寬限聚令 餐飲股即彈

有傳政府將會放寬食肆每張枱限住8人安排，消息刺激餐飲股上股，太興（6811）升6.2%，最新報1.38元，翠華（1314）升8.1%，最新報0.335元，大家樂（0341）升0.4%，最新報15.16元，大快活（0052）升1.8%，最新報16.86元。

【12:14】港股半日勁升逾700點

恒指半日升701點，中午收市報24478點；國指升259點，中午收市報9915點。

騰訊（0700）遭主席馬化騰連續4日減持，惟並無影響其表現，中午收市報450.8元，升4%，美團（3690）勁升5.9%，中午收市報168.9元，小米（1810）升3.9%，中午收市報12.94元，阿里（9988）升3.1%，中午收市報213.2元。

金融股方面，港交所（0388）中午收市報294.8元，升2.6%，滙控（0005）中午收市報37.6元，升3%，渣打（2888）升3.8%，中午收市報42元，中銀（2388）中午收市報24.2元，升2.1%。

手機設備股方面，舜宇（2382）中午收市報115元，升7.5%，瑞聲（2018）中午收市報42.95元，升4.8%，信利（0732）中午收市報0.76元，升2.7%。

出口股方面，創科（0669）升5.2%，中午收市報74元，申洲（2313）升5.1%，收市報96.2元。

【11:50】FI二華夏納一百插一成

美聯儲出招買入企業債，刺激隔晚美股急升，以至相關指數期貨今早抽升，拖累美股反向ETF急挫。

其中，FI二華夏納一百﹙7522﹚最新插9.6%，報5.395元，成交額1,760萬元。該ETF追蹤納指，兩倍反向。

【09:57】微盟升至10元關破頂

Saas概念股微盟 （02013）強勢不止，升3%抵10元大關，再破頂。

【09:41】恒指最新報24452點

港股升幅曾擴大至近700點，高見24452點，最新報24357點，升580點，國指最新報9874點，升218點。

【09:37】亞股普遍上揚 日股抽升近700點

亞太區股市早段上揚，日股最新報22220點，升689點或3.2%，澳洲ASX 200指數最新報5900點，升180點，升3.2%，台灣加權指數最新報11458點，升151點或1.3%，南韓KOSPI指數最新報2110點，升79點或3.9%。

【09:34】內地股市高開 上證重上2900點

內地股市高開，上證最新報2911點，高開21點或0.7%，深成最新報11320點，高開128點或1.2%，滬深300最新報3994點，高開39點或1%，創業板最新報2249點，高開30點或1.4%。

【09:27】港股開市造好

港股開市造好，恒指大升541點或2.28%至24318點；國指升205點或2.13%，報9861點。

騰訊﹙0700﹚高開近4%，見449.4元，無視大股東近日減持的消息。