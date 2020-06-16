蘋果應用商店去年銷售額5190億美元　中國佔2460億美元

美國蘋果公司披露，根據集團資助的一項新研究，2019年涉及應用軟件商店（App Store）的銷售總收入金額，估計為5,190億元（美元‧下同）。

綜合媒體6月16日報道，根據公吿，5,190億元的交易額之中，4,130億元屬於實質貨品與服務，610億元涉及數碼貨品與服務，以及410億元的廣吿開支。這是集團首次公開有關App Store軟件的貨品交易紀錄。

蘋果通2019年過應用商店產生鉅額收入。（視覺中國）

蘋果從通過應用商店分發的應用程式購買軟件或數字商品中抽取15%至30%的佣金，並定期宣佈支付給開發者的報酬金額，這使得分析師能夠粗略估計應用商店的收入。

2019年全年，蘋果通過應用商店向開發者直接支付了1,550億元報酬。這項研究的作者指出，雖然直接貨幣化的規模已經很大，但這仍大大低估了蘋果應用商店生態系統的規模。

但蘋果此前曾表示，應用商店中84%的應用程式不與蘋果分享收入。例如，對於Hulu這樣的流媒體服務，用戶可以通過瀏覽器訂閲和支付，並在iPhone應用程式上觀看。遊戲可能是免費下載的，並通過應用程式內的廣吿賺錢。

蘋果發佈最新應用商店收入情況並非偶然。作為美國司法委員會科技競爭調查的一部分，美國眾議院反壟斷調查人員與亞馬遜、穀歌母公司Alphabet和Facebook一起，始終在向蘋果施壓，要求其作證。亞馬遜是這四家公司中唯一一家公開確認將參與作證的公司。

這項研究還值得注意的是，它對5,190億元數字的地理構成進行了審查。例如，報吿稱，美國佔1,380億元，而中國為2,460億元。緊隨其後的是歐洲（510億元）、日本（370億元），然後是世界其他地區（470億元）。