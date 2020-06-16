摩根士丹利料美國股市仍有7%跌幅

由於美聯儲（Fed）預測經濟前景不佳以及新型冠狀病毒確診病例不斷上升，投資者恐慌指數大增。美國三大股指上周（6月8月至12日）遭受了自3月20日以來的最大單週跌幅。

據《騰訊證券》報道，，摩根士丹利表示，上周的修正十分健康，牛市很快將恢復。他們對美國股市保持樂觀看法，因為這是在新的經濟周期和牛市之初。

摩根士丹利認為，美國上週大跌屬於健康的調整。（視覺中國）

摩根士丹利認為，美股上周的修正尚未結束，可能還會出現5%至7%的下行空間。這是健康的，市場受到中小盤和周期性傾斜的買主的打壓。

摩根士丹利表示，在美股迅速走高之後，調整是正常的，上周的調整還未完成，他們將其稱之為新的周期性牛市。他們補充說，在牛市恢復之前，標準普爾500指數可能跌至2800點，納斯達克指數將跌至8500點。

摩根士丹利認為，這次衰退是有史以來最嚴重但也是最短的一次。該行又指，市場的V型復甦預示著經濟和收益的V型復甦。摩根士丹利在許多方面幾乎都會遵循2009年的模式。

摩根士丹利將標準普爾500指數2021年6月的基本價格目標從3000點提高至3350點。該行稱，隨著經濟的復甦，高質量和成長型股票仍將表現良好，但將難以跟上更多周期性市場的需求，包括汽車和耐用消費品。