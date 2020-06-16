美國達拉斯聯儲總裁：第二季經濟將出現歷史性收縮

美國達拉斯聯邦儲備銀行總裁羅伯特·卡普蘭（Robert Kaplan）表示，美國經濟在第二季度將經歷「重大的，歷史性的」收縮，然後開始反彈，但到2020年底失業率仍將保持較高水準。

卡普蘭預計，美國第二季度國內生產總值（GDP）萎縮幅度將達到35%至40%，經濟在下半年或開始恢復。他說，如果消費者和企業採取預防措施來限制新冠病毒的傳播，經濟可能會更快恢復。

全美範圍內反種族歧視抗議示威活動正愈演愈烈。（AP）

卡普蘭表示，如果人們戴口罩，如果進行廣泛的檢測和接觸者追蹤，如果企業和個人遵循良好的復工程式，美國的經濟增長將會更快。

卡普蘭表示，美國的失業率可能已經達到頂峰，並且在夏季應該會下降，但到年底可能仍會保持在8%左右的高位。卡普蘭預計即使未來部分食品價格上漲，通脹率在未來幾年仍將保持低迷。

卡普蘭表示，美聯儲官員需要繼續討論使用收益率曲線控制的可能性。他表示想確保美聯儲（Fed）不會在金融市場上造成「更多的扭曲」。

卡普蘭表示，系統性的種族主義已妨礙美國經濟發揮其全部潛力。他他同意亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁Raphael Bostic的意見。Raphael Bostic曾呼籲結束種族主義，並制定美聯儲可以提供幫助的計劃。