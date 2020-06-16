《路透》﹕貝萊德向逾800間受疫情影響歐洲企業　注資1400億元

《路透》引述知情人士透露，全球最大資產管理公司貝萊德（Blackrock）自1月底以來，已向810家歐洲企業注資約160億歐元（約1,400億元），其中逾半數企業因新冠疫情而陷入困境。

據報，自1月底起，貝萊德已向新的和已有的被投資企業提供約30億歐元股權，和130億歐元信貸，只有略高於一半的企業在受疫情重創後開始籌資。在部署的資本中，約有一半流向歐洲最大的股票市場英國的公司。

貝萊德歐洲、中東及非洲地區負責主管Rachel Lord表示，那些投資對社會和對地方及國家經濟的積極影響，就支持就業、研發、技術創新及基礎設施方面而言，是非常重要的。

緩和流動性憂慮

消息指，不少企業獲貝萊德注資後，其流動性擔憂有所緩和，因此企業股價有上升，讓貝萊德的客戶受惠。疫情促使全球大多數主要經濟體限制民眾活動，導致大量企業運營停頓，指望銀行和資產管理公司幫助提供緊急資金。

根據監管檔和路孚特（Refinitiv）數據，接受新資金的企業包括電影院經營商Everyman Media，貝萊德4月時買入340萬股該公司股票，成為其第二大投資人。 另外，貝萊德3月時還購入2,100萬股SSP Group股票，該公司是一家風電葉片模具開發商和製造商，使其總計持股達12.65%。