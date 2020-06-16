《紐約時報》﹕高盛分析師稱世界相互聯繫

自新冠肺炎疫情爆發以來，特朗普幾次提到與中國脫鈎言論，多數企業則表示，並不想與中國經濟脫鈎，因為沒有市場可以取代中國。

《紐約時報》報道，2000年前後，中國給出更高的價格和更大的採購量，導致澳洲龍蝦產業對中國市場傾斜。截至2020年年初，澳洲95％的刺龍蝦都銷往中國。

中美經濟脱鈎不現實，但要為兩國貿易摩擦做好長期準備。（Reuters）

由於疫情暴發，中國停止了對澳洲龍蝦的採購。這導致澳洲西海岸一共234艘龍蝦船停止了捕撈，超過2,000人的工作受到影響。

隨後，澳洲的龍蝦加工商努力想實現市場多元化，他們給曾經合作過的每個國家的買家打電話，嘗試恢復幾十年前的老關係。行業協會向澳洲政府請求援助，如增加配額、延長捕撈季節以及獲得向公眾直接出售產品的權利，這也間接說明，沒有其他市場可以取代中國作為世界增長引擎的地位。印度市場有潛力，但不夠規範。油價暴跌讓沙特阿拉伯和卡塔爾等中東國家不再像以前那樣富有。

日本的口罩製造商愛麗思（Iris Ohyama）在大連和蘇州設有工廠，主要為中國和日本市場生產商品。這家製造商正在日本政府資助下在日本開設新的生產線，以適應國內市場需求，也在探索到法國和美國開設工廠的可能。

但該公司發言人木戶敦子（Atsuko Kido）表示，公司沒有停止在中國生產的計劃。木戶敦子說：「我們認為，從長遠來看，中國市場依然非常重要。」

國際貨幣基金組織（IMF）的報吿顯示，中國將是少數幾個在2020年實現經濟增長的國家之一。高盛（Goldman Sachs）日本股票策略師凱希·松井（Kathy Matsui）對此表示，「世界是相互聯繫的，中國經濟持續增長對世界上幾乎所有主要經濟體來說都至關重要。」

德工聯主席﹕德中脫鈎屬不可想像

另外，不僅美國自己宣佈脫鈎中國，有媒體表示，美國強迫德國經濟上與中國脫鈎，對此，德國工業聯合會主席肯普夫（Kempff）表示，這不敢想像。

德國《世界報》6月14日報道，即使對於德國本土企業，中國也是重要銷售市場。德國商業銀行的數據顯示，德國30大集團18％的銷售額是在中國市場創造的。2019年德國經濟產值的4%（包括第三國轉口貿易）完全依賴於來自中國的需求。德國經濟學家約格·克拉默（Yoga Cramer）說：「4%聽起來並不多，但其實很多，相當於1,230億歐元（1歐元約合1.12美元）。」

有些人呼籲德國經濟應與中國「脫鈎」，尤其是認為本土生產能創造就業崗位。但德國工商總會對此表示反對，因為德國超過80萬個本土工作崗位取決於來自中國的需求。

德國人在中國目前就像「走鋼絲」。德國工業聯合會主席肯普夫談到外國公司進入中國的高門檻。但同時，幾乎沒有其他國家像德國那樣從這種國際經濟關係中如此受益。「中國或許是競爭對手，也可能是系統性競爭對手，但它仍然是歐盟和德國的重要夥伴。」強迫（德國）與中國「脫鈎」，是完全不可想像的。肯普夫警吿說，這將帶來巨大經濟損失，「沒有人真的考慮過。」