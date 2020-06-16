全球投資者再次狂拋美債　沙特減持逾300億美元

官方數據顯示，海外投資者4月繼續拋售美債，兩大美債持有國中國和日本均減持，日本雖然仍是最大持有國，但2020年以來首度拋售。

綜合媒體6月16日報道，美國財政部公佈的國際資本流動報吿（TIC）公佈，4月海外投資者所持美國國債降至6.77萬億元（美元‧下同），創四個月新低。不過4月拋售勢頭較3月緩和，4月海外共計拋售美國國債1,770億元，幾乎只有3月拋售規模的60%。

日本減持57億美國國債

4月海外投資者買入美國公司債109億元，購買額是3月32億元的三倍多，4月拋售美國公司股票56億元，拋售規模創2019年8月以來新高，3月買入71億元。

報吿顯示，4月日本的美國國債持倉較3月減少57億元，為4個月來最大減持規模，2019年12月減持567億元。4月日本持倉降至1.266萬億元，自2019年6月以來持倉蟬聯第一。

中國4月持倉減少88億元至1.0728萬億元，連續兩個月減持。

美國債務增至26萬億美元

相比3月，4月主要海外債主的拋售規模明顯回落，減持上百億美元的僅英國，英國4月減持268億元，減持規模在十大「債主」中排在第二位的中國僅減持了不到90億元。在所有TIC開列持倉的主要持美債地區中，英國4月的減持規模位居第二，僅次於沙特。沙特4月減持338億元，刷新了3月所創的單月減持規模歷史新高，3月沙特減持253億元。沙特的總持倉也從3月的第12位降至15位。

值得注意的是，儘管美債繼續被海外投資者減持，但該國發債行動並未停止。6月10日，美聯儲（Fed）發佈聲明表示，未來每月仍將購買800億元美債，以及400億美元的抵押支持證券。相關數據顯示，截至6月11日，美國聯邦債務總額已突破26萬億元，與39年前相比，漲幅高達2500%。