國務院發展研究中心張立群：料第3、4季GDP增長率提高到8%以上

中國2020年一季度國內生產總值（GDP）按年下降6.8%，對此，中國國務院發展研究中心研究員表示，預計2020年三四季度GDP增長率將提高到8%以上。

據《證券網》報道， 國務院發展研究中心宏觀經濟研究部研究員張立群在一論壇上表示，受擴大內需的推動，中國經濟將進入市場需求全面恢復支持下的較快回升軌道。在此基礎上，2021年中國經濟增速有望達到8%以上。自此，中國經濟增長將進入新的週期性上升階段。

中國2020年上半年疫情嚴重拖累GDP增長，料下半年逐漸恢復增速。（新華社）

張立群認為，新冠肺炎疫情對中國經濟造成了衝擊。從供給端看，疫情對社會生產的影響比較明顯。

中國國家統計局數據顯示，一季度中國GDP按年下降6.8%；從需求端看，疫情對消費、投資、出口等三大需求都有嚴重影響。但面對空前嚴峻的困難和挑戰，政府工作報吿強調要加大宏觀經濟政策實施力度，著力穩企業、保就業。

張立群稱，「堅定實施擴大內需戰略，充分釋放中國超大規模的國內市場潛力，是化危為機的關鍵舉措。他指，按照上述政策力度，預計2020年三四季度GDP增長率將提高到8%以上，全年經濟增長率會達到4%以上。