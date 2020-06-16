貿發局料今年本港出口下挫10%　為2009年以來最悲觀

鑒於全球經濟低迷，以及中美貿易戰持續，本港出口存在重大下行風險，貿發局把今年香港出口預測由負2%下調至負10%，為自2009年以來最悲觀預測。今年首4個月，香港最終消費出口大跌29.3%，當中鑽石及珠寶出口跌幅分別為50%和33%。

貿發局研究總監關家明預計香港今年上半年出口將錄8%至10%跌幅，主要因為不少企業現金流緊張，市場需求鍊亦減少，故削減訂單量，不過，因應內地及東南亞疫情已逐漸緩和，故當局鼓勵中小企轉戰內地及東南亞市場。他續道目前難以估計會否出現第二、第三波疫情，坦言是次疫情復甦時間相當長，「希望最壞時期已過去」。

美取消獨立關稅區對港出口影響輕微

美國預告將取消香港獨立關稅區待遇，關家明覺得獨立關稅區不是基於某國家對香港的定義，而香港實際上是有獨立邊界及海關，受到世貿認可。即使美國取消香港獨立關稅區，因香港對美國的出口有98.8%是轉口，對美國本產出口僅佔總出口的0.1%，主要是珠寶業，故相關措施影響不大。假若美國修改與香港有關的出口管制和法規，則可能會降低美國對香港的貿易順差。

關家明指出，聯匯制度能否維持，取決香港財政友況。（鄺月婷攝）

在聯繫匯率制度方面，他說香港自1983年實施該制度以來，均未有獲得香港以外的國家同意，能否維持聯繫匯率制度，就要視乎香港的財政狀況，而目前金管局的外匯資產是香港基礎貨幣的雙倍，但市民仍要留意匯率風險。

今年第二季的貿發局出口指數為18.2，較上季的歷史低位16微升2.2點。在新冠肺炎疫情肆虐下，約97.5%出口商表示疫情對業務有負面影響，比例按季增加3.6個百分點，影響包括：買家減少訂貨量（57%）、買家取消訂單（52.3%）、產品延遲付運（55.8%）及物流配送受阻（53.1%）等。隨著中美關係緊張，有69.8%出口商擔心貿易摩擦會損害出口前景，按季增加20個百分點。