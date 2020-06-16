美國政府擬修改禁止企業與華為生意往來的安排

美國政府證實，將會修改禁止美國企業與華為進行生意往來的禁令，允許其合作制定下一代5G網絡標準。

《每日經濟新聞》報道，2019年，美國政府將華為列入美國商務部的所謂「實體名單」，以國家安全為由限制向該公司出售美國的商品和技術。

此外，華為手機也傳出好消息。市場調研機構Counterpoint公佈的最新報吿顯示，2020年4月華為手機的市場佔有率達到了21.4%，歷史上首次超越三星（Samsung），登頂全球第一的位置。

美國加強了針對華為的晶片出口限制（Reuters）

據科技網站《cnTechPost》15日援引市場調研機構 Counterpoint 的報吿顯示，2020年4月全球智慧機總出貨量為6,937萬台，按年減少41%。其中，三星手機的市場佔有率約為19.1%，華為則達到21.4%。報道稱，三星被華為超越的主要原因是，其印度市場因封城受到影響銷量產量大幅下滑。

此外，韓國《紐西斯通訊社》周一（15日）報道稱，受中美關係影響，華為在智慧機核心零部件方面正面臨斷供風險。有推測認為，華為有可能委託韓國三星電子進行5G晶片組生產。

雙方交易的內容可能包括：三星將為華為製造更加先進的晶片，同時作為回報，華為將把部分全球智慧手機市場份額讓給三星。此前華為一直試圖通過自己下屬的海思半導體進行相關晶片的設計和生產，但關鍵技術難以在短期內突破，因此向三星求援。

針對三星和華為「晶片換手機市場份額」的可能性，韓國媒體多持否定的看法。華為2019年財報數據顯示，其消費者業務收入佔整體營收比重高達54.4%，且保持34%的增長，而運營商業務收入佔比已降至34.5%，按年增幅只有3.8%。