美銀調查：近八成投資者認為全球股市被高估

美銀美林調查顯示，投資者正在將大量現金投入於高估程度達到幾十年來最嚴重地步的股票市場，這輪史上最出人意料的漲勢之一令華爾街好倉緊張不安。

綜合《騰訊網》報道，美銀美林在6月11日結束的最近一次7天調查中得出了該結論。當時標普500指數正好經歷了3月暴跌以來的最大下滑。調查表明，基金經理把現金頭寸進行了2009年8月以來的最大削減，幅度達到4.7%，以此留出更多資金來追高股票。

逾6成受訪者料「V」或「W」型反彈

調查顯示，高達78%的受訪投資者認為全球股市的估值已經過高，這是自美銀美林從1998年開始進行這項調查以來的最高水準；53%的受訪者認為，這一波上漲是熊市反彈。

根據美銀美林的數據，只有18%的「喜怒無常的好倉」預計經濟將會出現「V型」復甦；而64%的受訪者則預計經濟復甦將是「U型」或「W型」的。

許多市場參與者對股市前景的不確定性都在上升，促使標普500指數上週（6月8日至12日）暴跌，原因是投資者擔心新冠肺炎（COVID-19）疫情會發生第二波爆發，並擔心經濟復甦不會像預期的那麼快。

根據美銀美林的數據，在配置現金的投資者中，養老基金等機構基金經理的現金持有量降幅最大，而零售或共同基金則仍有現金可以配置。

料未來12個月衰退降至46%

在此次調查中，共有190位基金經理人受訪，其管理的資產總額高達5,600億美元。調查報吿中的其他重點包括：對未來12個月全球經濟衰退的押注降至46%，35%的受訪者預計全球GDP將會「大幅增長」；淨13%的投資者表示財政政策過於刺激性；投資者減少了對科技，製藥和通信類股票的淨敞口，並下調了對材料和能源股的減持力度。

另外，有67%的投資者認為未來十年全球股票折合成年率的收益率將達到0至5%。

美股6月16日收高，主要股指實現連續第三日上漲。道指收盤上漲526.82點，或2.04%，報26289.98點；納指漲169.84點，或1.75%，報9895.87點；標普500指數漲58.15點，或1.90%，報3124.74點。