美國銀行業今年首季利潤暴跌70%

美國聯邦存款保險公司（FDIC）6月16日發表的一份報吿中稱，隨著新冠肺炎病毒大流行席捲美國經濟，美國銀行業第一季度利潤下降了近70%。

據《騰訊證券》報道，根據FDIC公佈的最新季度銀行概況，銀行業利息收入受到擠壓，貸款組合膨脹，並且壞賬撥備增長近三倍，這是自2008年金融危機以來表現最糟糕的一個季度。

不過，FDIC董事長Jelena McWilliams頗為樂觀，稱該行業「儘管受到意外衝擊，但在第一季度已成為經濟增長的動力來源」。

近年來，該季度報吿通常顯示創紀錄的利潤，即使在上一次危機之後要求銀行建立前所未有的資本和流動性水準。數據顯示銀行業的資產回報率從2019年同期的1.35%下滑至0.38%。

料本季銀行業利潤185億元

該行業本季度實現利潤185億元（人民幣‧下同），是自2010年以來的最低水準。

貸款水準猛增，尤其是在大型銀行，原因是企業借款人尋找現金，並且銀行業的存款較上一季度增加了逾1.2萬億元。McWilliams在周二（16日）一份聲明中說，隨著經濟依靠金融體系，銀行正在站穩腳跟。

Jelena McWilliams指出，銀行資本和流動性水準保持強勁，資產質量指標保持穩定，問題銀行的數量仍接近歷史低點。