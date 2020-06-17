特斯拉CEO馬斯克　身家大增55%至逾380億美元

隨著新型冠狀病毒肺炎疫情在全球範圍內蔓延，數百萬人的生活受到破壞，但是在政策刺激下美股的反彈，讓億萬富翁這一群體的財富再次大漲。

自3月23日美聯儲（Fed）宣佈一系列救市措施以來，美股從低位開始反彈，據不完全統計三大股指漲幅超40%。這讓部分美國億萬富翁的財富開始大漲。

新冠肺炎疫情擴散，失業群體增加。圖為，美國部分失業民眾在拉斯維加斯的一站式職業中心排隊領取失業救濟金。（AP）

據《新浪財經》報道，使用《福布斯》實時億萬富翁數據發現，全球50個最富有的人中有7個人的淨資產在3月18日至6月4日期間增長了50%以上。

增幅排在榜首的是特斯拉和SpaceX的首席執行官埃隆·馬斯克（Elon Musk），其財富在上述時段內增加了55%，達到380億美元以上，部分原因是特斯拉股價的回升。據報道，馬斯克擁有約3,870萬股特斯拉股票，而在5月，馬斯克從特斯拉獲得了首筆基於績效的股權獎勵，價值超過7億美元。

值得關注的是，新冠肺炎疫情觸發社交距離限制措施，繼而導致大規模失業。自3月18日以來，將近4,300萬美國人首次申請失業救濟。低收入群體，尤其是旅遊和服務業從業人員受疫情重創。

《CNN》曾分析，美國最富有群體財富增長緣於股票市場強勁復甦，而股市表現很大程度上歸因於美國聯邦儲備委員會採取前所未有的刺激措施。美國景順投資公司一位首席全球市場策略師指出，美國股市「起飛」背離實體經濟表現。