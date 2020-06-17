港版國安法｜滙豐重申支持法案　稱扮演東西方之間橋樑

自上月人大公布有關港版國安法草案後，一直受到政商等界別人士關注，人大法工委發言人最近指出，加快制定港版國安法的相關法律。《彭博》報道，滙豐控股（0005）旗下的滙豐環球銀行及資本市場聯席主管Greg Guyett在一份向員工發出的內部備忘錄內指出，客戶近期幾乎每次討論均會提及香港話題，強調該行在亞洲及西方經濟體間扮演橋樑角色。

Greg Guyett又指出，中國與西方會繼續擁有深厚經貿關係，香港可藉其強大的市場及商業框架，繼續擔當重要的渠道。

《彭博》在報道內指出，滙控證實了有關備忘錄中內容， 惟並無作進一步評論。

英美政治人物批評滙豐

報道又指出，Greg Guyett重申該行支持港版國安法立場，指出在一個兩制原則，尊重及支持所有穩定香港社會失序﹑振興經濟繁榮發展的法律。

早前身兼全國政協委員（港區）﹑香港總商會主席的滙豐銀行副主席兼亞太區行政總裁王冬勝，到支持訂立港版國安法的街站簽名。其後引起英美多名政治人物發表意見，其中美國國務卿蓬佩奧就該行行徑作出批評，英國下相藍韜文則暗批該行，指出不會因為銀行家的花紅而犧牲港人。

全國政協委員（港區）兼香港總商會主席王冬勝到「撐國安立法」的街站簽名。﹙匯豐《中國企業號》微信公號圖片﹚

英國執政保守黨及在野工黨，均有黨內人士發言批評滙豐。其中保守黨下議院領袖Jacob Rees-Mogg指出，滙豐或與中國政府更加一致，而非女皇陛下的政府。