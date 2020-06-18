傳百勝中國擬在香港二次上市　公司﹕不評論市場傳言或猜測

消息人士透露，百勝中國正在與銀行洽談在香港進行二次上市的事宜，這將使其成為一系列選擇在香港融資的中概股公司中的最新一家。

據《騰訊證券》報道，百勝中國周三（17日）收盤股價大幅上漲7.21%，每股收市報50.68美元。知情人士稱，這家在中國經營著肯德基、必勝客和塔可鍾連鎖餐廳的公司將邀請投行競標上市顧問。

百勝中國表示不會對有關此類事情的傳言或市場猜測發表評論。

百勝中國旗下位於內地的肯德基。（Reuters）

報道指出，一位瞭解百勝中國計劃的人士表示，此次上市的價值可能高達20億美元，並透露百勝中國將在19日聽取投行的提議。

最近以來，許多中概股公司都在爭先恐後地計劃在香港二次上市。網易已於上週在香港二次上市，融資近30億美元；而京東則18日開始在香港掛牌上市，此前該公司向機構投資者發行了價值約39億美元的股票。

投資銀行華興資本（China Renaissance）指出，有30多家中概股公司有資格在香港二次上市，其中包括百度、拼多多和愛奇藝等。在香港上市不僅能使這些公司更接近中國龐大的投資者基礎，同時也能使其與全球資本市場保持強有力的聯繫。

截至2019年年底，百勝中國擁有9,200家餐廳。該公司於2016年從美國母公司百勝餐飲集團中剝離出來，在紐約證券交易所掛牌上市。百勝中國已經由於新冠肺炎（COVID-19）疫情大流行而受到沉重打擊，該公司曾在2月份發出警吿稱，在這家速食集團因疫情爆發而關閉了一些餐廳之後，2020年該公司可能會出現運營虧損。

百勝中國第一季度營收按年下降24%，至17億美元；淨利潤按年下降72%，至6200萬美元。

在2018年時，以香港高瓴資本（Hillhouse Capital）為首的私募股權投資公司財團對百勝中國發起了170億美元的收購要約，但以失敗吿終。