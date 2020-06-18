恒生指數走勢反覆　曾挫逾300點　最終差16點成功收復失地

美股回落拖累今早亞太區股市表現，港股今早低開95點，再失守24400點。

【16:14】恒指全日跌16點

恒指收市報24464點，跌16點；國指收市報9916點，升6點，成交額1,216億元。

【15:11】上證升3點 報2939點

內地股市輕微高收，上證收市報2939點，升3點或0.1%，深成最新報11494點，升73點或0.7%，滬深300收市報4044點，升26點或0.7%，創業板收市報2266點，升2點或0.1%。

【14:56】亞太區股市低收

亞太區股市普遍低收，日股收市報22355點，跌100點或0.5%，澳洲ASX 200指數收市報5936點，跌55點或0.9%，台灣加權指數收市報11548點，升13點或0.1%，KOSPI指數收市報2133點，跌7點或0.4%。

【14:04】恒指午後跌幅擴大

港股在午後跌幅擴大，恒指最新報24367點，跌113點；國指最新報9882點，跌26點。

不過中興（0763）卻逆市上揚，最新報26.55元，升16.7%，閱文（0772）升7.7%，最新報52.45元。

【12:08】恒指半日跌53點

恒指中午收市報24427點，跌53點；國指中午收市報9906點，跌2點，成交額為661億元。

【11:46】內地股市半日上揚

內地股市普遍上揚，上證中午收市報2936點，升1點或0.03%，深成中午收市報11457點，升36點或0.3%，滬深300最新報4036點，升18點或0.5%，創業板中午收市報2254點，跌9點或0.4%。

【10:04】內銀股早後普遍向下

國務院總理李克強指出，今年內地銀行要讓利1.5萬億元人民幣，今早內銀股表現疲弱，建行（0939）跌1%，最新報6.15元，工行（1398）跌0.8%，最新報5.08元，農行（1288）跌0.6%，最新報3.09元，中行（3988）跌0.7%，最新報2.89元，交行（3328）跌0.6%，最新報4.78元。

【09:58】亞太區股市普遍下跌 日股跌近300點

亞太區股市早段普遍下跌，日經指數最新報22166點，跌289點或1.3%，澳洲ASX 200指數最新報5907點，跌84點或1.4%，台灣加權指數最新報11498點，跌36點或0.3%，南韓KOSPI指數最新報2129點，跌11點或0.6%。

【09:51】恒指跌勢曾加劇至360點

恒指今早跌幅曾加劇至360點，低見24121點，最新報24191點，跌290點；國指最新報9803點，跌107點。