【持續更新】恒生指數半日跌53點　報24427點

美股回落拖累今早亞太區股市表現，港股今早低開95點，再失守24400點。

【12:08】恒指半日跌53點

恒指中午收市報24427點，跌53點；國指中午收市報9906點，跌2點，成交額為661億元。

【11:46】內地股市半日上揚

內地股市普遍上揚，上證中午收市報2936點，升1點或0.03%，深成中午收市報11457點，升36點或0.3%，滬深300最新報4036點，升18點或0.5%，創業板中午收市報2254點，跌9點或0.4%。

【10:04】內銀股早後普遍向下

國務院總理李克強指出，今年內地銀行要讓利1.5萬億元人民幣，今早內銀股表現疲弱，建行（0939）跌1%，最新報6.15元，工行（1398）跌0.8%，最新報5.08元，農行（1288）跌0.6%，最新報3.09元，中行（3988）跌0.7%，最新報2.89元，交行（3328）跌0.6%，最新報4.78元。

【09:58】亞太區股市普遍下跌 日股跌近300點

亞太區股市早段普遍下跌，日經指數最新報22166點，跌289點或1.3%，澳洲ASX 200指數最新報5907點，跌84點或1.4%，台灣加權指數最新報11498點，跌36點或0.3%，南韓KOSPI指數最新報2129點，跌11點或0.6%。

【09:51】恒指跌勢曾加劇至360點

恒指今早跌幅曾加劇至360點，低見24121點，最新報24191點，跌290點；國指最新報9803點，跌107點。