《華爾街日報》：美國起訴一家中國口罩生產商

美國聯邦檢察官指控一家中國製造商，向美國經銷商銷售了14萬隻存在缺陷的口罩，據稱，這是針對企業涉嫌銷售不合格產品的最新案件。

《華爾街日報》6月18日報道，據新澤西地區聯邦檢察官辦公室6月17日提交的起訴書，5月初，美國海關邊境保護局（U.S. Customs and Border Protection）的特工在紐約甘迺迪國際機場攔截了這些口罩進行檢查。

。6月5日，美國司法部發布公吿，對中國一口罩出口商展開攻勢 ；King Year Packaging and Printing Co. Ltd.（中國金年印刷包裝有限公司）被美國聯邦檢察院辦公室吿上法庭。（路透社）

檢方稱，位於深圳的香港克勞福德科技有限公司（Crawford Technology Group （HK） Co.）銷售的口罩聲稱滿足規定，能夠過濾掉至少95%的微小顆粒，包括含有病毒的飛沫。據上述長達13頁的起訴書稱，該公司聲稱，這些口罩是KN95口罩，類似於美國的N95口罩。醫護工作者廣泛使用這種口罩。

根據美國主要口罩監管機構美國國家職業安全衛生研究所（National Institute for Occupational Safety and Health）的檢測，這些口罩的過濾效率為22%，遠低於N95口罩所要求的95%。

在最新這起訴訟中，檢方指控克勞福德對其口罩的過濾效率進行虛假宣稱，違反了《聯邦食品、藥品和化粧品法案》(Federal Food, Drug and Cosmetic Act)。據起訴書，上述未披露名稱的經銷商為這些口罩向克勞福德支付了約15萬美元。

據這份起訴書，克勞福德最初在美國食品藥品管理局(Food and Drug Administration, 簡稱FDA)註冊時，使用CCTC Service Inc.作為其合法授權的美國代表，於新冠疫情期間在美國銷售醫療產品。《華爾街日報》的調查發現，逾1,300家中國企業在向FDA註冊時，使用了CCTC和一個虛假的特拉華州地址以及一個未啟用的電話號碼。

CCTC沒有立即回覆置評請求。FDA表示，正積極監測美國的假冒產品。