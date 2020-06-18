郭樹清：中國不會實施大水漫灌、赤字貨幣化和負利率

第十二屆陸家嘴論壇在上海舉行，中國人民銀行黨委書記、銀保監會主席郭樹清通過連線方式致辭時表示，在宏觀經濟政策領域，國際社會要加強溝通協調，儘可能形成合力，增大正面效果，減少不利影響。

據《中國證券網》報道，郭樹清表示，大型經濟體應當主動考慮自身政策的外溢效應，自覺平衡好內外部影響。當今世界經濟已高度一體化。制定和出臺政策要加強與其他國家的溝通協調，平滑外溢風險，共同維護國際社會整體利益。特別是美歐日等發達國家，對周邊和全球的欠發達國家影響很大。在以美元為主導的國際貨幣體系中，美聯儲時（Fed）一定程度上扮演了世界央行角色，對全球經濟金融穩定發揮了重要作用。但在制定政策時過於「內向」，就有可能侵蝕全球金融穩定的基礎，也很可能會透支美元和美國信用。

郭樹清在2019年的陸家嘴論壇上講話。（圖源：VCG）

「這不是最後的晚餐，因而需要為未來的日子留下餘地。」郭樹清表示，各國已經出臺的財政金融刺激措施規模和力度之巨大，史無前例。在初期作用甚大，邊際效用逐步在遞減。目前來看，疫情還可能在一段較長時期內與人們的生活並行共存，不少國家和地區還在謀劃出臺新的刺激措施。

他呼籲，「建議大家三思而行，應當為今後預留一定的政策空間。中國十分珍惜常規狀態的貨幣財政政策，我們不會搞大水漫灌，更不會搞赤字貨幣化和負利率。」

「世界上沒有免費的午餐，怎麼能夠讓這麼多中央銀行開動印鈔機，去無限量地印發貨幣呢？」郭樹清表示，早在兩千多年前，無論中國還是歐洲，都出現過政府濫鑄金屬錢幣導致經濟社會危機的教訓，更不用說紙幣出現以後人類曾經遭受過的多次災難。「金融業內人士不能不懂得，開出淡倉支票也必須付出代價。」

郭樹清認為，金融體系富有韌性通常是經濟強健的表現，但是當實體經濟尚未重啟，股票市場卻依然高歌猛進、不斷上漲，金融市場與實體經濟背道而馳，這樣的扭曲空前顯著。他直言，國外有的專家說，「內債不是債，外債才是債，對於美國來說，外債也不是債。」這在過去相當長一段時期內，似乎都是如此，但是未來真的能夠長久持續下去嗎？

「通貨膨脹真的能像某種找到特效藥的瘟疫一樣，在世界經濟生活中永遠消失了嗎？」郭樹清表示，儘管目前通貨膨脹總體還不明顯，但考慮到國際供應鏈恢復還需要較長時間，要素成本會進一步上升，加之貨幣派生機理變化，通貨膨脹也有可能捲土重來。此外，還需要考慮的是，大規模刺激政策將來如何退出。「進入的時候，四面八方都歡欣鼓舞，退出的時候可能將十分痛苦。2008年的『量化寬鬆』刺激政策到現在為止還未完全消化。」