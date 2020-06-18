TikTok在美活躍用戶爆增5倍　營收有望達到5億美元

在中國大受歡迎的抖音出海同樣獲得了巨大成功，抖音海外版TikTok 2020年在美國市場的營收有望達到5億美元。

當前TikTok在美國青少年中越來越受歡迎。TikTok 2018年曾表示，TikTok在美國擁有2,650萬月活躍用戶，其中約60%的年齡在16歲到24歲之間。

調研機構Sensor Tower曾發佈報吿稱，2019年5月抖音及TikTok在全球App Store和Google Play吸金超過9,570萬美元，較2018年的900萬美元增長近10倍，蟬聯全球移動應用收入榜冠軍。

如今，在新任CEO、迪士尼前高管凱文·梅耶爾（Kevin Mayer）的領導下，TikTok希望將這種增長轉化為數十億元（美元‧下同）的收入。

政治打壓不減抖音在美繼續火爆。（多維新聞網）

4個月，梅耶爾被任命為字節跳動（TikTok母公司）首席運營官（COO）兼TikTok全球CEO，於6月1日正式入職。過去20多年間，梅耶爾在迪士尼多個重要崗位任職，併成功推出迪士尼流媒體服務Disney+。

梅耶爾的此次加盟，還有更直接的作用：解決Tik Tok目前在美國遇到的監管問題。

2019年11月，美國政府宣佈將對TikTok母公司字節跳動在2017年收購美國社交媒體應用musical.ly展開國家安全審查。隨後美國聯邦貿易委員會FTC對TikTok對罰款570萬元。

2019年，TikTok全球收入約為2億至3億元。儘管如此，員工們表示，TikTok開始賺錢的努力仍處於初級階段。此外，新冠疫情爆發也導致許多廣吿商大幅削減支出，這也可能影響TikTok的增長。

母公司字節跳動估值達750億美元

對於母公司字節跳動來說，在提高TikTok收入方面取得成功至關重要，該公司如今是世界上估值最高的私營科技公司之一，估值達750億元，在二級市場上的股票交易估值甚至更高。TikTok已經成為一種現象，市場研究機構Sensor Tower的數據顯示，自推出以來，其已經被全球用戶下載了超過20億次。

儘管字節跳動的收入在快速增長，2019年達到170億元，這主要歸功於短視頻平臺抖音等中國應用，但TikTok的擴張成本始終在拖累其利潤。例如，字節跳動在營銷上投入了大量資金，以便為TikTok註冊新用戶。字節跳動始終被視為可能的上市候選者，儘管它似乎並不急於上市。該公司2019年11月借入20億美元，降低了融資需求。

知情人士稱，早在幾個月前，TikTok在美國就擁有5,000萬日活躍用戶，幾乎是2019年的五倍。相比之下，截至3月31日，Snapchat日活躍用戶為8,800萬，Twitter為3,300萬，Facebook為1.95億。TikTok的廣吿收入與這些公司相比看起來微不足道。例如，Snap 2019年收入為17億元，Twitter為25億元，而Instagram在2019年的收入約為200億元。