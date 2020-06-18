會德豐最後1個交易日低收　下月27日上午撤銷上市地位

日前已通過私有化方案的會德豐（0020），今日為其最後一個交易日，收市報61.3元。該公司將會在下月27日上午9時撤銷上市地位。

會德豐大股東吳光正家族，於2月下旬提出私有化方案，每股會德豐可換取1股九倉置業（1997）及1股九龍倉集團（0004），以及12元現金。以今日九置收市價36.75元，及九倉收市價16.1元，再加及12元現金，整個私有化作價為64.85元，即較會德豐今日收市價有5.8%溢價。

私有化方案獲大比數通過

會德豐在周二（16日），就私有化方案表決。於法院會議上，共有4.63億股協議安排股份的持有人投票贊成，佔會上投票持有人之表決權的99.2%，而同時只有372.32萬股協議安排股份的持有人投票反對。同時，約99.2%無利害關係股份的獨立股東投票贊成私有化協議。因此，在法院會議上提呈以批准協議安排的決議案已獲正式通過。

至於股東特別大會，也獲約99.87%股東投票贊成，約0.13%股東投票反對，比例符合75%出席股東會並投票的獨立股東贊成，以及在全部獨立股東中少於10%反對的私有化要求。

會德豐1857年於上海創立

會德豐於1857年由佐治‧馬登於上海創立，早年從事洋行貿易，其後業務擴展至航運及地位。於1985年2月獲已故船王包玉剛收購，並於同年6月進行私有化，再進行資產重組，將隆豐國際成為系內控股公司。至1993年隆豐國際通過易名為會德豐。包玉剛為會德豐目前大股東吳光正的丈人。

會德豐旗下地產業務發展迅速，在將軍澳及啟德發展擁有多幅住宅用地，而旗下九倉在山頂擁有不少貴重地皮，並參與油塘灣項目發展。截至去年底，會德豐資產淨值高達2,680億元，印證「船王」昔日「棄舟登陸」的眼光。