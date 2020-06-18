中國首5月FDI跌3.8%　承接香港外判執行額增11.9%

中國商務部公布，2020年首5個月全年實際利用外資（FDI）3,551.8億元（人民幣‧下同），按年下跌3.8%（折合512.1億美元，按年下跌6.2%），比一季度跌幅收窄7個百分點。5月的FDI為 686.3億元，按年增長7.5%（折合98.7億美元，按年增長4.2%）。

另外，商務部發言人高峰表示，今年首5月共承接香港、新加坡、南韓、越南和泰國離岸外判執行額分別為354.1億元、121.3億元、97.3億元、20.3億元及20億元，按年分別增長11.9%、13.2%、23.4%、48%及119.6%。

首5月的對外非金融類直接投資方面，總值累計投資2,962.7億元（共422億美元），按年下降1.6%，並增加對外承包工程的新簽大專案。「一帶一路」方面，對沿線國家非金融類直接投資65.3億美元，按年增長16%，佔同期總額的15.5%，較上年提升2.9個百分點。

高峰亦表示中國首5月對外直接投資主要流向租賃和商務服務業、批發和零售業及製造業，分別佔38.3%、16.5%和15.3%。其中，租賃和商務服務業、批發和零售業按年分別增長35.6%、61.5%，製造業按年下跌22.5%。同期流向農林牧漁業的投資增長54.1%。