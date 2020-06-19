美國申請失業人數連續13周在100萬以上　家庭財富縮水

雖然美國所有州都已不同程度地重新開放，但是經濟復甦的跡象並不明顯，新型冠狀病毒肺炎疫情蔓延讓失業人數居高不下。

美國勞工部6月18日報吿稱，在截至6月13日的一周內，美國的首次申請失業救濟人數為150.8萬，預期122萬，前值修正為154.2萬人。截至6月6日當周的持續領取失業救濟人數為2,054.4萬，預期1,985萬人，前值修正為2,092.9萬。

美國消費者新聞與商業頻道《CNBC》稱，上周初請失業金人數連續第13周保持在100萬人以上，顯示冠狀病毒疫情繼續打擊美國經濟。儘管所有州都不同程度地重新開放，5月非農就業人口增加了250萬，但初請失業金人數仍持續上升。

美國是新冠肺炎確診病例最多的國家， 紐約證券交易所曾因疫情關閉兩個月。（新華社）

分析認為，在需求疲軟和供應鏈斷裂的情況下，美國出現了第二波裁員潮，這使得美國申請失業救濟人數持續上升，支持了美國經濟從疫情危機衰退中面臨漫長而艱難復甦的觀點。

美聯儲（Fed）近期在2020年第一季度資金流動報吿中公佈，有關美國家庭財務健康狀況的數據。2020年前三個月，美國家庭財富出現了創紀錄的下降，因為新冠肺炎大流行給美國經濟和資本市場造成動盪。受到股市波動影響，美國家庭淨資產下降5.6%，經季節性調整後為110.79萬億美元，這是20世紀50年代初有記錄以來最大的單季度降幅。

紐約大學經濟學教授沃爾夫（Edward Wolff）在研究了美聯儲數據後指出，對美國普通家庭來說，股市的風險敞口相對較小，市場波動無法從根本上改變他們的財務狀況。相對而言，失業潮才是更為嚴峻的考驗。

目前最令市場擔心的是，美國疫情有二次擴散的苗頭，可能會打亂經濟重啟的步伐，讓復甦之路變得更為坎坷。在美國重啟經濟後曝光度驟降的美國頂級傳染病專家安東尼·福奇（Anthony Fauci）6月16日接受媒體採訪時提醒，「美國事實上還沒有走出第一波疫情。人們不停地談論第二波疫情，我們其實仍然處在第一波疫情當中。