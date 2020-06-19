周小川：中國儲蓄率高　中概股不一定靠國際市場融資

中國資本市場改革在不斷加大，同時中國是一個高儲蓄率國家，因此在美國上市的中概股公司不一定要靠國際市場來融資。

據《一財網》週四（18日）報道，一個月前，美國國會參議院通過《外國公司問責法案》，對外國公司在美上市提出額外的資訊披露要求。這在業內人士看來，中國在美國上市企業退市風險可能加大，中國國有企業赴美融資也將面臨一些障礙。

對此，在第十二屆陸家嘴論壇上，中國金融學會會長、中國人民銀行前行長周小川說，這次的事和瑞幸咖啡很有關係，當然還有很多其他因素。周小川認為，對於企業來說，上海國際金融中心有可能在一定程度上接替美國資本市場所起的角色作用。

瑞幸咖啡財務造假一事，給在美國上市的中概股公司蒙上了隱形。（視覺中國）

第一，資金面來看，中概股公司並不一定非要依靠國際市場融資，國內空間也很大。中國是個高儲蓄的國家，儲蓄率非常高。中國曆年總儲蓄佔國內生產總值（GDP）比重超過40%。因此只要機制做得好，很容易找到資金投資新興和成長的公司。

第二，雖然一些中概股公司出了問題，但總體來講，中國GDP增長高於全球平均的增長，從供給側角度來說，還有不少好公司，上市公司的優質資源依然存在。

第三，資本市場有一個培育發展過程，中國經過了30年左右坎坎坷坷的路徑，到目前為止資本市場發展已經取得了一個很好的動能。雖然仍有差距，但包括市場建設、監督以及圍繞資本市場的機構成長都有很強的內在動力。

第四，在透明度問題上，中國方面在公司治理、外部審計質量等方面也有願望和動力。

第五，這些年人民幣可自由使用程度在不斷提高。2016年底，國際貨幣基金將人民幣納入SDR貨幣籃子，目前距離資本項目可兌換（在堅持反洗錢、反恐融資和一些基本規則情況下的可控的可兌換）差距並不是很大。

第六，從2014年開始，中國陸續搞了滬港通、深港通，後來又有滬倫通，開放性大幅度增強，這方面還可以進一步提高。

第七，最近中國出臺了一系列金融行業對外開放的政策，包括了很多和資本市場有關係的市場準入、業務範圍等方面改進。