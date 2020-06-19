京東獲高盛目標價273元　富瑞更進取睇284元

高盛發表報吿，給予中國電商公司京東香港股份「買入」初始評級，12個月目標價為273元，較現價有逾16%潛在上升空間。

高盛給出的理由是，京東公司的零售規模優勢，以及通過廣吿及物流邊際利潤改善來推動利潤增長的路徑清晰。

6月18日，京東集團正式在港交所掛牌上市，此次全球發售募集資金淨額約為297.71億港元。（新華社）

《路透》報道，該行並相應上調京東美國預託證券（ADR）目標價，由原來的59美元升至71美元。京東每股ADR相當於兩股香港上市股份。

此外，高盛對京東零售（JD Retail）及京東物流（JD Logistics）的估值，分別由570億美元及110億美元，調高至700億美元及120億美元，上調幅度分別約23%及9%。

報吿預期，在4、5月穩健的銷售表現及今年「6.18」(6月1日至18日)期間的總交易額錄得自2017年以來最大增長（34%）的背景下，京東第二季的營收將有30%的按年增長，為管理層給出的20%至30%指引範圍的高端。報吿並預測，京東2020年至2022年的營收增長將分別達24%/20%/20%。

京東香港股份6月18日首日掛牌，19日早盤收報234.2元，較226元的招股價升3.6%。

此外富瑞將京東目標價升至284元。