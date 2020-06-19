新冠朋炎｜世銀料疫情料全球16億人失學　共損失78萬億元

世界銀行發表報告，指出現時全球因新冠肺炎疫情失學的學生，高達16億人，反映全球教育系統正陷入嚴重衰退。

世銀預測，在全球多個地方持續停課5個月，再加上缺乏有效的補償下，現時中、小學生每人平均每年損失872元（美元‧下同）（約6,801港元），相當每名學生人生的在學時間，共會損失約16,000元。而這些學習損失，有機會導致全球經濟損失10萬億元（約78萬億港元），皆因學習水平降低，隔離期間失去數月的學習時間及潛在的輟學現象。這些是約學生完成所有基礎教育總支出的16%。

根據報告顯示，最新國內生產總值（GDP）預測，因疫情所造成的家庭收入減少，將會有近700萬中、小學生輟學，有關數字更可能進一步上調。

世銀人類發展副行長Annette Dixon表示，學生不能去上學，將會影響著他們很多的方面，例如會失去學習機會，每日的營養接收，女生猶甚。Annette Dixon強調，沒有迅速、果斷及協調的行動下，這場危機會威脅著得來不易的人力資本，不可逆轉地損害數百萬兒童的終身機會。

疫情對教育有毀滅性影響

疫情前，學生會在整個學齡階段完成平均11.2年的學業，但若按學習質量進行調整後，則剩下7.9年的教育時間。根據世銀模擬疫情影響的結果，學校停課期已長達5個月，導致學生立即喪失0.6年的教育質量，再質量調整後，學生能得到的有效學習，將由7.9年下降到7.3年。

世銀先前曾表示，從先前伊波拉疫情可見，學習成果較低的國家，疫情對教育會有毀滅性的影響。