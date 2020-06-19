英國政府5月份負債水平超出經濟總規模　1963年來首次

為抗新冠肺炎，英國政府放棄一直以來的緊縮政策，推出巨額財政紓困措施防疫救市，令公共財政支出嚴重急升。據《彭博》報導，英國5月份的政府債務超過國內生產總值（GDP）的100％，是自1963年來的首次。

截至今年5月的2個月內，英國政府增加超過1,000億鎊（英鎊‧下同）債務，原因包括稅收下降，以及為推行政府大規模的保就業和保企業措施。

政府數據亦顯示，英國在5月的支出上，增加較上年同期近的50%，而收入就下跌28%，借貸餘額為552億鎊，是有記錄以來單月最高

英國財相辛偉誠表示，要將英國公共財政恢復到可持續性的基礎上，最好的方法是安全地重開英國經濟，令市民可重返工作崗位。

辛偉誠指出，政府已制定計劃，並會以循序漸進及安全的方式去做，包括在本周重開全國的大街，促使英國的經濟復甦。

專家料今年經濟收縮9.5%

另外，英國資深經濟學家丹·漢森（Dan Hanson）預計，2020年的經濟將會萎縮9.5％，較原來預計7%的跌幅為深，料2021年經濟活動將會有適度反彈，增長幅度為6.5%，相比之下，先前的估計為9％。

根據財政部私人部門經濟學家的最新調查，當前財政年度的預算赤字，由辛偉誠接任時的550億鎊左右，增至2,700億鎊，大約相當於GDP的14％，是自二戰以來的任何時候更高。