馬斯克公開揶揄巴菲特　實際原因為何？

點，滬深300最新報4097點，低開1點，創業板最新報2328點，升8點或0.4%。

對於「股神」巴菲特（Warren Buffett）一直不看好的特斯拉，2020年以來股價一路大漲，更是榮登美股汽車第一寶座。特斯拉創始人馬斯克（Elon Musk）日前再度公開揶揄巴菲特。

據「每日經濟新聞」6月22日報道，馬斯克在一檔電台節目中喊話巴菲特，不僅和「股神」劃清界限，對巴菲特的投資工作更是不屑一顧。馬斯克表示，巴菲特看了很多年報、公司賬目，說實話這很無聊。

2019年1月9日，中國國務院總理李克強（右）在北京中南海紫光閣會見馬斯克。（ AFP）

認為實業才是王道的馬斯克，埋怨金融業搶走太多人才和精英，暗指巴菲特為年輕人做了錯誤示範。他說，太多聰明人選擇金融和法律行業，現在投身製造業的精英太少。

馬斯克不滿巴菲特的原因是，雖然今年伯克希爾-哈撒韋公司投資連連失手，損失慘重，但巴菲特和芒格多次公開表示不看好股價飛漲的特斯拉。

報道稱，馬斯克和巴菲特是兩個不同賽道的人：一個是通過「設計奇妙的產品」賺錢，另一個則是通過「投資公司或在股票市場」獲得財富。兩人是兩種完全不同的投資理念和思考方式的較量。

巴菲特不看好的特斯拉，股價2020年以來一路狂飆。（Reuters）

作為特斯拉最大的股東，馬斯克一路走來燒錢速度驚人。有媒體曾於2017年底做過一份數據，當年電動汽車製造商特斯拉，在過去12個月裏，平均以每分鐘8,000美元的速度燒錢。網友們感歎，特斯拉雖然不燒油，但它燒錢啊。

中國黃金集團首席經濟學家萬喆：特斯拉敢這麼燒錢，是因為他趕上了一個好時機，實際上全球的經濟遇到了一個瓶頸，也就是說，過去工業化時代能夠拿到的紅利，可能現在覺得已經差不多了，所以全球實際上在經濟困境當中，都對未來技術突破能夠帶來新的生產力的加持非常期待。

巴菲特雖然投資蘋果公司賺得盆滿缽滿，但是他始終對科技公司天天燒錢、從不賺錢還估值那麼高，以及核心產品隨時可能被顛覆和淘汰的商業模式沒有太多好感。

馬斯克已經不是第一次揶揄巴菲特。（新華社）

巴菲特從未對特斯拉進行過投資，但對通用汽車股票卻難以割捨，牢牢把持。然而事實總在無情打臉，2020年以來特斯拉股價強勁上漲。

6月10日終於坐上美股全球市值第一的車企寶座。上市整十年，特斯拉股價從15美元飆升到1,025美元，上漲近70倍，市值相當於7個福特、4.6個通用。

而據公開財報顯示，巴郡2020年一季度虧損高達497.46億美元，相比之下，2019年同期盈利216.61億美元。

報道指，馬斯克與巴菲特隔空互懟，背後是美國實體經濟和虛擬經濟之爭。

巴菲特遭馬斯克公開怒懟是兩類資本的對撕。（Reuters）

馬斯克希望股神會投資特期拉？

進入2020年，突襲的疫情和大起大落的股市給馬斯克和巴菲特二人的事業都帶來了巨大的壓力。在此背景之下，近日馬斯克再挑紛爭，這次巴菲特又是因為什麼而得罪了馬斯克呢？

新冠肺炎疫情在美國一直高燒不退，如同打在實體經濟上的又一記重拳。特斯拉目前全球唯一復工的工廠是2020年2月10日恢復運作的上海工廠。為了復工，馬斯克不惜與加州當地政府對抗，並在推特上表示特斯拉將強行復工。

同時，馬斯克還質疑美國政府經濟援助計劃，只顧金融放水，不管實體產業。他表示，僅僅印刷鈔票而不生產商品或服務是行不通的。

另一方面，馬斯克也離不開金融業，事實上他才是金融業繁榮的最大受益者，在和巴菲特不斷互懟和喊話的背後，他其實最想表達的還是那句話：「來投我吧」。

萬喆指出，如果沒有這樣一個金融業或虛擬經濟的底盤來託舉特斯拉，馬斯克是不可能成功的。他看起來是在懟巴菲特說金融業不行，而特斯拉是個製造業，實際上馬斯克只不過給自己一個人設，他跟你說理想、宏偉的願望，都是在召喚融資。

20世紀以來，美國虛擬經濟愈發走向繁榮，同時帶來美國國內製造業及整個實體經濟的式微。大量就業人口轉向金融相關行業，精英人才紛紛鑽進年報賬單，也難怪馬斯克對金融業表現出惡意。

資金流入實體偏低

中國國際經濟交流中心美歐所首席研究員張茉楠表示，2019年最新數據顯示，美國製造業的增加值佔到GDP比重的11%，已經降到了70年代以來的最低。而相關的像金融業，包括房地產、一些租賃服務業佔到美國GDP比重是兩成，就是21%左右。所以說美國經濟這些年一直是在去工業化，然後再金融化。

近年來，馬斯克和巴菲特之間的針鋒相對、隔空喊話，實際上代表美國產業資本與金融資本之間的對話，反映了美國長期以來的經濟發展戰略，對其經濟結構造成的分化和影響。

張茉楠指出，美國長期以來，金融資本的擴張和逐利，實際上是對產業資本形成了極大的擠壓。因為錢都流入到金融領域，投資實體的就更少。