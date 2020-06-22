【持續更新】恒指半日跌79點　騰訊逆市揚逾2%

港股上周五收報24643點，本地社會事件，以至疫情發展對環球經濟的影響，繼續左右大市。

【12:02】恒指半日跌79點

恒指中午收市報24564點，跌79點；國指中午收市報9904點，跌70點，成交額656.4億元。

【11:57】微盟瀉逾一成

微盟集團﹙2013﹚急瀉12.7%至8.56元，成交額15.02億元。據內媒報道，微信正內測「微信小商店」功能，可直播或賣貨，或構成競爭。另外，內媒也報道，「SaaS第一案」即將開庭，也對股價造成壓力。

【11:42】上證半日升8點

內地股市半日高收，上證中午收市報2975點，升8點或0.3%，深成中午收市報11733點，升64點或0.6%，滬深300最新報4115點，升17點或0.4%，創業板最新報2345點，升25點或1.1%。

【10:28】恒指跌幅收窄至52點

恒指跌幅收窄，最新報24591點，跌52點；國指最新報9930點，跌43點。

【09:59】縱橫遊挫逾三成

縱橫遊﹙8069﹚一度瀉近一半，最新報1元，挫34.2%，成交額275.2萬元。

公司上周公布全年業績，虧損按年收窄21.7%至2,591.5萬元，不派末期息，兼且預告今財年上半年盈警。

【09:30】內地股市早段牛皮

內地股市早段牛皮，上證低開不足1點，報2966點，深成高開12點或0.1%，最新報11680點，滬深300最新報4097點，低開1點，創業板最新報2328點，升8點或0.4%。

【09:20】恒指低開過百點

恒指低開115點或0.47%，報24528點；國指低開74點或0.75%，報9900點。

近日熱炒的中興通訊﹙0763﹚澄清不具備晶片生產能力，股價今早回吐，開報24.75元，瀉8.5%。

【09：08】日股早段微跌

日經225指數現報22436點，跌42點或0.19%。

【09︰04】黑期挫逾200點

恒指黑期跌約246點，報24300點。