【持續更新】恒生指數跌幅收窄至52點

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港股上周五收報24643點，本地社會事件，以至疫情發展對環球經濟的影響，繼續左右大市。
【10:28】恒指跌幅收窄至52點
恒指跌幅收窄，最新報24591點，跌52點；國指最新報9930點，跌43點。
【09:59】縱橫遊挫逾三成
縱橫遊﹙8069﹚一度瀉近一半，最新報1元，挫34.2%，成交額275.2萬元。
公司上周公布全年業績，虧損按年收窄21.7%至2,591.5萬元，不派末期息，兼且預告今財年上半年盈警。
【09:30】內地股市早段牛皮
內地股市早段牛皮，上證低開不足1點，報2966點，深成高開12點或0.1%，最新報11680點，滬深300最新報4097點，低開1點，創業板最新報2328點，升8點或0.4%。
【09:20】恒指低開過百點
恒指低開115點或0.47%，報24528點；國指低開74點或0.75%，報9900點。
近日熱炒的中興通訊﹙0763﹚澄清不具備晶片生產能力，股價今早回吐，開報24.75元，瀉8.5%。
【09：08】日股早段微跌
日經225指數現報22436點，跌42點或0.19%。
【09︰04】黑期挫逾200點
恒指黑期跌約246點，報24300點。