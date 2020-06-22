周小川：當前利好「一帶一路」發展　資金充裕為融資契機

中國金融學會會長、中國人民銀行前行長周小川在020財新夏季峰會上表示， 在當前情況下，對「一帶一路」發展有利好，就是全球資金相當充裕，價格也比較低，是融資的好機會，同時也是對現有融資進行優化的好機會。

周小川表示，新冠肺炎疫情讓大家意識到基礎設施非常重要，有很多合作是基於基礎設施之上的，包括各種會議、領導人之間的會談，也都是通過網絡基礎設施來實現。雖然有一些負面或者懷疑的評論，比如說「一帶一路」項目的進度、融資額度減少，也是很正常的現象，因為疫情導致人們不能聚集，很多項目的人員無法到位。但不管是國內還是國際，「一帶一路」基礎設施需求都是增加的。

周小川指出，過去講基礎設施，講實體的基礎設施，通過航空、飛機場比較多，現在可能也更加重視數字化網絡的相互連通。同時，大家重視社會方面和其它方面的基礎設施的增強。所以，在當前情況下，對「一帶一路」發展有好的條件，就是全球資金相當充裕，價格也比較低，是融資的好機會，同時也是對現有融資進行優化的好機會。

2018年12月5日，周小川在博鰲亞洲論壇開幕式上致辭。（新華社）

周小川分析，在疫情情況下，很多國家儲蓄率上升，是因為疫情影響，很多人不怎麼出門，也不聚會了，因此原有的消費開銷，特別是旅遊、休假、聚會等等都明顯減少。因此，實際上是有點強制性儲蓄。

周小川說，「『強制性儲蓄』這個詞過去來自於中央計劃經濟情況下有些商品短缺、排隊、買不著，也就儲蓄了，疫情情況下也存在這種現象。這些儲蓄的提高，也尋找機會能夠使用出去，並且能夠適當地保值增值。」

他坦言，儲蓄率也有負面因素，就是失業率可能有所擴大。多數國家看起來失業可能增長一兩個、三四個百分點，也有的國家有兩位數的失業率增長。失業的影響，因為沒有收入或者只能依靠補貼，對儲蓄率是一個負面的影響。但是兩者或者其它因素都加在一起，總體來講儲蓄率是上升的。因此，對「一帶一路」資金方面的支持是正面的。