【健康碼】病毒測檢費被指過高　商界及學界齊籲政府提供補貼

新冠肺炎疫情在大灣區已明顯受控，粵港澳三地開始考慮互相開通，讓居民及商人可以重新聯繫；香港政府亦計劃推出粵港澳三地互認的健康碼，以供經常往來的人士使用。不過本港病毒檢測收費太高，私人醫療機構每次收費動輒逾千元，讓升斗市民擔心難以負擔。商界及學術界皆認為核酸檢測費用不應太貴，並建議政府提供補貼，吸引更多市民使用，加強三地居民間交流。

立法會議員陳健波指，費用不超過200元，才能真正幫助市民長期使用這個檢測系統（陳健波 Facebook）

陳健波：檢測費用可與內地看齊

保險界議員立法會議員陳健波上周四（18日）去信行政長官林鄭月娥，提出有關健康碼的建議。陳健波建議，核酸檢測的費用可與內地看齊，收費不超過200元；又建議可以用「更有創意的方法」，包括在香港採集唾液樣本之後，即日送到內地檢測中心進行檢測，並將結果送回香港。

他認為檢測有效期僅得7天，因此費用不超過200元，才能真正幫助市民長期使用這個檢測系統；又續稱衞生署不能只認可香港昂貴檢測方法，卻排除澳門及內地價廉而又準確的檢測方法。

沈運龍指「健康碼」病毒檢測收費太高，價錢不合理（資料圖片 ）

珠寶廠商會榮譽主席沈運龍 : 政府應補貼相關病毒檢測

政府提出的病毒測驗費用之高，商界亦明言屬不合理。身兼香港珠寶廠商會榮譽主席的香港各界商會聯席會議秘書長沈運龍明言，政府所提出的「健康碼」病毒檢測收費太高，價錢不合理。他認為核酸檢測費用不應太貴，對200元收費建議表示支持。

他指出「三幾百就好，五百元已好盡，當然二百元最好啦。」、「2,000元收費唔太合理，覺得唔舒服，比你撳住來搶」。

他進一步解釋，一份的病毒檢測的成本不高。不論是澳門﹑還是內地的病毒檢測費用大概都是一至二百元，內地更可低至數十元，費用皆較香港商宜，不明白為何香港收費這麼高昂。同時認為政府應就相關的病毒檢測提供補貼。「連一萬都派到，為什麼不在這方面幫下大家。」他又建議政府應開放病毒檢測予其他認可的檢測機構，吸引更多人使用，從而減低成本及收費。

莊太量舉例，「2000元一個人，5個人就需要一萬元，對公司都係貴。」（資料圖片 / 龔嘉盛攝）

莊太量：檢測費用過高 市民未必可負擔

學術界同樣有有類近看法。香港中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量認為，2,000元的健康碼收費太貴，認為一般人都未必有能力負擔，建議政府應要盡量提供補貼。

又認為，現時中小企的流動資金並不高，2,000元的健康碼收費，對中小企業的負擔可能會過高。他例舉，「2,000元一個人，5個人就需要一萬元，對公司都是貴。」同時，又指若落實200元的健康碼，有助會增加中港兩地廠商的交流。