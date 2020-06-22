英倫銀行政策變調　行長貝利﹕加息前先處理手頭債券資產

英倫銀行行長貝利向《彭博》發文，指出在加息之前，應先處理因量化寬鬆買入的資產，有關說法扭轉英倫銀行長期以來政策模式。

英倫銀行於上周宣布，將買債規模增至7,450億英鎊，並將利率維持在0.1厘水平。不過貝利指出，這樣的資產負債表規模，不應被視為理所當然；並進一步指出，當英倫銀行需要撤回貨幣刺激政策時，先考慮調整儲備規模水平，而非待持續加息時再考慮，認為充迢樣的安排，或許更佳。

貝利的前任卡尼曾指出，在處理已購入的資產前，先將利率調升，因為對中央銀行而言，利率屬更靈活的政策工具。可是自2008年金融危機爆發後，英倫銀行一直無法大幅加息。貝利明言不希望央行持有大規模公共債券成為永久現象，希望將加大資產負債表，日後局限緊急情況下的行動。

另一方面貝利亦提出，央行要考慮貨幣市場基金的角色，並於今年3月市場混亂時，為其他金融市場帶來的風險。

稱買債行動反映央行獨立性

對有意見認為，英倫銀行正為英國政府融資時。他指出當爆發危機時，政府作為主要借款人可以發揮關鍵作用，又指出借款人是政府這個事實，對潛在經濟情況及保持借貸成本與目標一致的重要性，並無影響。

他又指出有關做法不會讓人質疑或損害央行的獨立性，反而只有獨立性賦予他們操作自由的央行，才可以作出回應。