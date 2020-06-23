【投資攻略】騰訊衝破490元　創上市以來新高　估值見頂未？

騰訊（0700）股價今早開報480元，創上市以來新高，較3月19日低位累計漲幅達45%，早市更衝破490元，直接挑戰500元關口。市值逾4.6萬億港元，究竟估值見頂未？

從市盈率看，騰訊市盈率TTM（近12個月PE）已達43.7倍，是歷史區間的高位，但《彭博》預測2020年及2021年PE為35.5倍和28.7倍，估值絕非泡沫，只是單看股價及近期升勢，難免畏高。

回看2018年的騰訊，股價同樣在470元以上，但當時PE高逾60倍，對比今日擁有的基本面支撐，實在不可同日而語，尤其不少重磅手遊將陸續推出，如《LoL Mobile》及《DnF Mobile》，大行預料有望成為騰訊2008年來最勁的遊戲收入周期。

遊戲年會

此外，內媒報道，騰訊將在6月27日舉辦「Spark More」發布會，屆時將公布超過40款遊戲，包括 《街頭霸王》、《合金彈頭》、《三國無雙》改編手遊等。

陳偉聰：估值略貴 450元左右吸納

友信證券研究部總監陳偉聰指，騰訊往績PE逾40倍，已高於近兩年平均值，主要由於市場憧憬遊戲業務增長，相比同業的互聯網新經濟股，如阿里（9988）市盈率僅30倍以下，認為騰訊估值已略貴，未來要維持強勢，需要下半年新遊戲推出後，遊戲反應符合市場預期。

騰訊除手遊外，金融科技及廣告業務亦不容小覷。陳偉聰指，社交廣告受惠小程序和朋友圈產品，料廣告吸金量強勁，但也要留意宏觀經濟，會否令企業廣告開支削減。金融科技方面，隨線下商舖復市，支付應可回復高增長，而金融科技業務牽涉廣泛，如理財、借貸、雲業務等，料亦可成騰訊重要的收入增長引擎。

他說，騰訊股價應不會大跌，若回吐至450元可吸納作長線投資。