【持續更新】騰訊破頂高見490元　恒指倒升重上24600點

美股隔晚先跌後升，市場關注新型肺炎確診個案增加及美國經濟狀況。道指曾跌逾200點後，收市升153點，報26024點。科技股造好，納指再創收市新高，收報10056點，蘋果發布iOS 14後升2.6%；微軟升2.8%；亞馬遜升1.5%，齊齊破頂。

【10:24】恒指倒升158點

恒指倒升158點，最新報24669點，國指最新報9918點，升39點。騰訊今早高見490元，再創新高。

【09:47】內地股市早段向下

內地股市今早走勢疲弱，上證最新報2953點，跌11點或0.4%，深成最新報11671點，跌31點或0.3%，滬深300最新報4084點，跌17點或0.4%，創業板最新報2343點，升1點或0.1%。

【09:46】中興通訊瀉逾半成

中興通訊﹙0763﹚ 遭主要股東中興新通訊減持A股，套現8億元人民幣。中興通訊現挫5.3%，報23.75港元。

【09:30】道指期貨下挫

道指期貨挫303點或1.17%，報25649點。

【09:27】日股轉跌

日經225指數瀉119點或0.53%，報22317點。

【09:20】恒指高開30點

恒指高開30點，開報24541點。騰訊（0700） 開報480元，升1.2%；港交所（0388） 開報315元，升1.1%，齊創歷史新高。

騰訊在2018年1月29日，創下476.6元這高位，其後經歷大股東減持近800億元，以及受到中美貿易戰等動盪因素，在2018年10月26日曾失守260元。不過同年12月股價已處於300元以上，至今年初時更重上400元水平。

近日升穿470元後，市場人士已關注騰訊何時可以創下新高，今早終於突破480元，再創上市後新高，市值突破4.6萬億元。

但港股遭金融股拖累，滙豐（0005）跌0.3%，報36.6元；建行﹙0393﹚跌0.5%，報6.17元；平保（2318）跌0.8%，報78.2元。

【09:16】日股早段微升

日經225指數現升42點或0.19%，報22480點。