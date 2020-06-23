疫情對中港IPO活動影響較少 料上半年香港IPO集資額升21%

安永發表報告指，受新冠肺炎疫情影響，今年的上半年新股集資活動（IPO）不如以往活躍。全球合共412家企業上市，集資額達667億美元；新上市公司數量及集資額，分別按年跌20% 及12%。但中國內地及香港的影響就比較少，IPO活動比去年同期仍可保持增長 ，佔全球集資額同數量分別是43%及46% 。

安永預計，上半年A股市場有120家公司首發上市，集資1,399億元人民幣，分別按年增加88%及132%。上半年IPO活動僅在3月份受到新冠疫情及資本市場表現不佳影響，但對上半年IPO活動則整體影響不大。

上半年香港IPO集資額不跌反升

安永預計，今年上半年香港市場共有69家公司上市，集資額870億元。雖然疫情關係，IPO數量與去年同期相比減少20％，但集資額卻增加21％。其中中概股回歸香港，當中包括京東（9618）和網易（9999）則共集資543億元，佔上半年集資總額62％。

安永又指，上半年接近6成數量的新股來自中國內地，集資額佔總額的96％。雖然數量比去年同期下降，但集資額佔比上升。

同時，投資者申購新股的熱情亦比去年同期升高，平均超額認購倍數達212倍，較去年提升542％。上半年有96％的香港主板上市企業獲超額認購。

料下半年A股IPO活動活躍

安永展望，下半年的IPO活動將繼續受到中美關係不穩、全球疫情及經貿形勢的不確定性影響，令到經濟增速承壓。但由於創業板註冊制改革加快，多層次資本市場建立，亦有助於創新型中小企業上市活動。

同時，由於IPO排隊企業數量維持高位，安永預計今年下半年A股的IPO活動仍然活躍，具有創新元素的中小企業將是下半年上市主力。相信創業板排隊上市的企業數量亦列居首位。

而港股方面，中概股回歸將對全年籌資額有極大影響。下半年仍可能會有海外上市的中國企業以第二上市的方式回歸香港。