日本6月製造業PMI初值37.8　產量下滑速度創11年最大

新型冠狀病毒肺炎疫情讓暗淡的日本經濟前景更加黯淡。IHS Markit PMI公佈最新報吿顯示，日本6月製造業採購經理人指數（PMI）初值為37.8，低於前值38.4，表明日本製造業經營狀況正在進一步惡化。

報吿顯示，日本製造業產量下滑速度在6月加快，跌幅創2009年3月以來最大；儘管企業裁員速度溫和，就業仍以略快的速度下降。報吿還稱，日本6月服務業PMI初值錄得42.3，較前值26.5大幅增加，但仍低於枯榮線，表明日本服務業產出仍在下滑；日本6月綜合PMI初值為37.9，大幅高於前值27.8。

疫情蔓延之際，重啟經濟空難重重。圖為，富士山臨近公園的停車場，空空蕩蕩。（Getty）

IHS Markit經濟學家喬·海斯（Joe Hayes）評論稱：PMI顯示，日本部分地區經濟活動在二季度末有所好轉。但由於讀數仍低於50，這表明日本經濟前景依然黯淡，許多企業尚未看到產出增長。

早前，日本央行於上周二（16）日舉行利率決議，行長黑田東彥在新聞發佈會上表示，預計通脹在一段時間內將維持在零以下。黑田東彥認為，日本經濟的不確定性非常高，經濟形勢非常嚴峻，如有必要，將毫不猶豫地採取更多的寬鬆措施。

黑田東彥表示，正密切關注疫情的影響，將強力保持融資項目。如果解決疫情，經濟將在2021年晚些時候恢復。委員會在這個問題上的立場自4月份以來一直沒有改變，希望在7月份的會議上展示具體的經濟前景。

此外，《日本經濟新聞》近日發表文章稱，中國經濟已經從新冠肺炎疫情的衝擊中逐漸恢復。這使眾多外國企業意識到，企業的發展要牢牢依靠中國市場。