滙豐：港人平均每月儲蓄7400元　不足3成受訪者稱財務非常健康

滙豐銀行就香港銀行用戶的個人理財狀況進行調查，今年3月訪問了1,511名成年市民，結果顯示香港受訪者平均每月儲蓄7,400港元，約佔收入的29%，約60%的受訪者表示有足夠儲備，可以應付未來6個月的基本生活開支。少於一半的受訪者能善用投資產品增加財富，三分之一受訪者對選擇合適的投資產品缺乏信心。

調查發現，香港銀行用戶普遍能做到量入為出。受訪者的每月平均基本開支為13,900港元，約佔收入的53%。新型冠狀病毒疫情持續，香港經濟承受下行壓力，55%的受訪者表示在過去6個月在財務方面有憂慮，主要擔心意外支出及收入減少等。

該行推出用以探討香港銀行用戶的財務健康水平的「HSBC FinFit Index」，以100為滿分，香港整體得分為67。受訪者當中29%財務狀況屬「非常健康」（80分或以上），20%財務狀況屬「不健康」（低於50分）。財務健康程度屬中等的受訪者對個人狀況最感壓力，在財務方面的憂慮最多。

滙豐亞太區財富管理及個人銀行業務主管欣格雷（Greg Hingston）表示，調查顯示大多數人都有認真為未來作長遠規劃，但他們應積極改善財務計劃，善用儲蓄爭取更大回報。

欣格雷：客戶兌換外幣情況未見持續

「港版國安法」近月備受市場關注，欣格雷表示，在零售銀行客戶層面上，未見客戶存款明顯流失，雖觀察到有客戶兌換外幣，然而情況未見持續。