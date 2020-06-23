瑞銀：中國GDP將大幅反彈　料年底時恢復到2019年水準

瑞銀財富管理首席中國經濟學家胡一帆表示，今年第2季中國經濟增速有望轉正，3、4季度將達到5%至6%，基本恢復到2019年的水準；在持續有力的政策支持力度之下，繼續對下半年經濟復甦繼續看好。

《路透》報道，她指出中國經濟會出現V型反彈，投資將成為2020年非常大的推動力，特別是基建的投資，下半年經濟會持續復甦，信貸增長也出現了非常正面的信心。由於2020年一季度經濟增速為負，到2021年一季度將是非常明顯的上升態勢，可能超過8%的增長。同時貨幣會繼續保持相對寬鬆的態勢。

後疫情時代，中國經濟「復甦」仍是關鍵詞。（新華社）

「我們現在預測下半年還會降準100個至300個基點，MLF（中期借貸便利）我們覺得會下調10個至40個基點，」她稱，無論是信貸市場還是資本市場，下半年都會出現雙向好的局面。

胡一帆指出，中美貿易關係的緊張，貿易協定在一定程度上促使了進口的增長，同時關稅減少也部分有利於出口。但現在全球在新冠肺炎疫情的影響下，全球需求降低的狀況之下，中國出口的表現超預期，也顯示出非常強有力的彈性。

具體來看，一類和抗疫相關的，包括醫療設備、包括從口罩到醫療設備、到清潔液等產品，另外是和遠程居家工作的相關電子產品反彈非常強勁，都成為中國新的出口增長點。

至於中美經貿關係，她判斷中美之間的緊張局勢是長期化的過程，不可能在短期內解決，尤其在競選期間可能緊張局勢升溫。「所以我們覺得大選期間，考慮到美國的經濟相對比較脆弱，這個施壓我們認為還是雷聲大雨點小的狀況，會對市場造成波動，但是造成實質性巨大傷害的可能性比較小。」

據《彭博》6月23日報道，中國褐皮書（China Beige Book）國際公司在季度報吿中指出，製造業利潤、資本支出和零售銷售在內的關鍵指標，仍處在歷史低位，與第一季度相比幾乎沒有獲得改善。公司是根據一項針對3300多家公司所進行的調查結果，發佈這份報吿。

報道稱，中國零售業表現最糟糕，收入和利潤延續大幅跌勢。信貸成本急劇下降，似乎沒有鼓勵到處境困難的零售商借款，表明零售業持續疲軟。相比之下，製造業出現擴張狀態，服務業表現最好。

報吿提到，全球需求低迷，仍然是拖累增長的主要因素，受國際狀況影響更大的地區表現更糟，而國內訂單明顯反彈，提振了內陸地區。