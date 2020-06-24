納指再創歷史新高　蘋果及Amazon等再創歷史新高

美股6月23日收漲，納指及多隻科技股均創盤中與收盤歷史新高。新型冠狀病毒肺炎疫苗研發前景樂觀、國際貿昜緊張關係趨緩，令市場得到支撐。

截至6月23日美股收盤，道指收盤上漲131.14點，報26156.10點；納指漲74.89點，報10131.37點；標普500指數漲13.43點，報3131.29點。其中，納指盤中最高上漲至10221.85點，創歷史新高。科技股保持強勢，蘋果漲2.13%，Amazon（亞馬遜）漲1.86%，Facebook漲1.26%，微軟漲0.67%，均創歷史新高。

已有分析師預計，美股後市繼續上漲的空間不大。（新華社）

熱門中概股漲跌不一，阿裡巴巴漲3.33%，京東漲1.40%，蔚來汽車跌2.56%，拼多多漲2.26%，瑞幸咖啡跌12.26%。

市場仍在關注新冠肺炎疫情的發展。儘管目前還沒有能預防冠狀病毒感染的疫苗，但許多製藥公司已開始參與預防和治療該病毒的藥物研發競賽，這提振了股市。

法國製藥商賽諾菲（SNY）6月23日表示，預計其與葛蘭素史克（GlaxoSmithKline）合作生產的潛在冠狀病毒疫苗將在2021年上半年獲得批准。賽諾菲稱，如果疫苗研製成功並獲批准，該疫苗將在2021年下半年上市。

此外，美國財政部長史蒂芬·姆努欽（Steven Mnuchin）6月23日談到了新一輪刺激方案的前景，稱特朗普（Donald Trump）政府正在討論一系列針對就業的不同提議。姆努欽表示，可能在7月份通過新一輪的刺激方案。白宮和立法者在權衡潛在立法時正在考慮許多因素，包括CARES法案資金的分配方式以及美國經濟的表現。姆努欽還稱，美國可能在年底前走出衰退。

數據方面，6月美國商業活動以四個月來最慢的速度萎縮，在經濟試圖擺脫嚴重衰退之際，該數據說明美國經濟有進一步改善跡象。

IHS Markit公佈，6月份覆蓋製造商和服務提供商的綜合採購經理人數（PMI）上升9.8，至疫情前的高點46.8。該指數5月份上升10點。德國，法國，英國和澳洲也出現類似的改善跡象。IHS Markit的美國訂單，就業和出口綜合指標在6月繼續上升，每項指標均接近50這一榮枯分界線。此外，6月信心指標顯著增加，企業對未來一年需求的樂觀預期四個月以來首次升高。