V型反彈未見出現　經濟學家憂全球經濟將「災難性」萎縮

彭博經濟學家們認為，新冠肺炎疫情令全球經濟急劇萎縮，下調預測至倒退4.7%，並認為，全球經濟到2021年底才會重返疫情前水準。

綜合媒體6月23日報道，彭博經濟（Bloomberg Economics）經濟學家們將2020年全球生產總值（GDP）預期從倒退4%下調至4.7%，認為經濟收縮是疫情的「災難性」結果。而隨著疫情封鎖措施的解除，全球經濟產出將在第三季度出現急劇改善。

他們還預計，美國GDP 2020年將萎縮6.5%，是金融危機期間下降幅度的兩倍多。

經濟學家們表示，由於疫情對勞動力市場的破壞和經濟活動的放緩，全球產出要到2021年第二季度才能回到疫情前的高位。

2020年6月20日，新冠肺炎疫情之下的北京大興國際機場航站樓內空蕩蕩，出港航班數大降。（多維新聞網）

經濟學家們最新預測顯示，對疫情混亂的應對措施幾乎打破了投資者們對經濟實現V型反彈的期望。實現經濟快速恢復需要採取果斷迅速的刺激措施、在第二季度遏制住病毒以及同步解除封鎖。

經濟學家們表示，許多主要經濟體未能滿足這三個條件，並波及世界其他地區陷入長期衰退。

彭博經濟預計，「逐步」的經濟復甦將取代V型趨勢。直到疫苗可以減輕消費者的擔憂為止，經濟活動和勞動力市場才會大幅反彈。

經濟學家們表示，此次修正後預測在某種程度上是一種「最佳情景」，而更為悲觀的情況是，2020年全球GDP預計下滑6.7%，到2021年底才會重返疫情前水準。

此外，世界貿易組織23日發佈的更新版《全球貿易數據與展望》報吿顯示，2020年第一季度全球貨物貿易量按年下降3%，預計第二季度降幅約為18.5%。