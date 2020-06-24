人行在香港發行100億元人民幣央票　獲超購2.4倍

人民銀行在香港成功發行了100億元6個月期人民幣央行票據，中標利率為2.21%。

綜合媒體6月24日報道，2018年11月以來，中國人民銀行逐步建立了在香港發行人民幣央行票據的常態機制。本次發行為到期滾動發行，發行後香港人民幣央行票據餘額仍為800億元（人民幣‧下同）。這是2020年年內第四次發行央票，累積發行6期，前5期合計發行量達700億元。

據悉，此次發行受到境外投資者廣泛歡迎，包括美、歐、亞洲等多個國家和地區的銀行、央行、基金等機構投資者以及國際金融組織踴躍參與認購，投標總量超過340億元，為發行量的3.4倍，表明人民幣資產對境外投資者具有較強吸引力，也體現了全球投資者看好中國經濟的信心。

2015年4月24日，位於北京西長安街上的的中國央行中國人民銀行總部。（多維新聞網）

時值全球因新冠肺炎疫情仍有巨大的不確定性，經濟陷入衰退風險。相比而言，中國在疫情控制和復工復產方面都已按下「快進鍵」，且政策更具長遠性，整體態勢平穩可控。同時，與不少主要經濟體採取量化寬鬆的貨幣政策相比，中國則更為審慎、獨立，獲得了市場的稱讚，也吸引全球投資者參與資本市場。

就2020年4次發行央行票據的情況來看，投標量分別是發行量2.8倍、3.5倍、2.7倍、3.4倍，直觀反映出離岸市場對中國經濟和人民幣相對樂觀的情緒。

香港是人民幣最重要的離岸市場，截至2019年底，香港的人民幣資金池規模達6,580億元，人民幣即時支付結算系統日均交易額超過11,000億元。香港也是最具份額的離岸人民幣支付中心，截至2020年3月，全球75.3%的人民幣交易通過香港進行。

香港人民幣債券品種有待豐富

中國《金融時報》引述中商智庫首席研究員李建軍接表示，此舉拓展了香港的人民幣金融產品，讓離岸人民幣市場的投資者有更多選擇，有利於推進人民幣國際化。

李建軍指出，在疫情影響下，全球各個國家採取量化寬鬆的非常規貨幣政策，總體流動性充裕，在這種情況下推動人民幣海外央票發展，可以進一步穩定人民幣匯率，增加市場對其認可度。

人民幣國際化推進已有數年時間。中國民生銀行首席研究員溫彬表示，始於2009年的跨境貿易人民幣結算試點，是人民幣國際化進程中的一大步，此後一直穩步推進。當下，人民幣國際化推進動力已經從最初用於貿易項下，增加了資本項下，也就是在金融投資領域的使用比例增高，使得人民幣國際化程度更加提升。目前，人民幣在國際支付貨幣市場已經排名第五位，在國際外匯交易市場排名第七位。

事實上從國際聲音來看，在「後疫情時代」，人民幣國際化不僅對中國本身具有重要意義，其對全球貨幣體系穩定也有重要作用。

而對於香港在未來人民幣國際化中發揮的作用，有業內人士認為，目前香港人民幣債券的發行主體和產品相對比較單一，還需進一步豐富。離岸人民幣債券市場2,800億元的存量中，政府債券、央票的規模就達到2,100億元，佔比達75%；金融債券存量約為4,00億元，佔到14%；企業債券佔比僅為10%左右。疫情之下，一些東南亞國家在貿易上持有人民幣，希望獲得更多保值、增值的人民幣金融產品。香港可以開發更多、更好的與人民幣相關的金融產品，豐富香港金融市場。