【新冠肺炎】WTO：第二季度全球貿易降幅或達18.5%

世界貿易組織（WTO）6月23日發佈的更新版《全球貿易數據與展望》報吿顯示，2020年第一季度全球貨物貿易量按年下降3%，預計第二季度降幅約為18.5%。

綜合媒體6月24日報道，報吿表示，得益於各國政府迅速應對，儘管2020年第二季度全球貿易量出現歷史性下滑，但全年整體表現有望避免世貿組織此前預期的最糟糕情況。

新冠疫情引發全球貿易下滑。（Reuters）

世貿組織總幹事阿澤維多表示，各國政策對於緩和當前新冠肺炎（COVID-19）疫情對經濟和貿易的持續衝擊至關重要，將繼續在決定經濟復甦的速度方面發揮重要作用。只有各國財政、貨幣和貿易政策朝同一個方向拉動，全球經濟和貿易才有望在2021年強勁反彈。

世貿組織在4月發佈的報吿中預測，2020年全球貿易受疫情影響將縮水13%到32%。更新版報吿表示，2020年第三、四季度，只要全球貿易每季度保持2.5%的按月增速，全年貿易表現就能達到最樂觀預期。

就2021年全球貿易增長趨勢而言，世貿組織警吿，第二波疫情暴發、經濟增長低於預期、各經濟體紛紛採取貿易限制措施等因素都會導致貿易增長低於預期。數據顯示，2021年全球貿易增幅必須達到約20%，才能重回疫情前的增長軌道。

世貿組織稱，6月份集裝箱貨運與5月份相比出現了一定的反彈，1月5日至4月18日商業航班驟減74%，到6月中旬已經反彈了58%。

該組織稱，2020年前兩個季度，經濟產出的下滑大多集中在服務業，例如餐飲招待、個人服務和娛樂產業。

世貿組織表示，雖然中國汽車銷量已從極端低位反彈，2月按年暴跌79%後，5月份攀升5%，但5月份西歐和美國的銷量依然顯著下滑。