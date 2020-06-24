【持續更新】中芯創新高　高見28.45元

國際貿易緊張關係稍為緩和，和6月製造業及服務業採購經理指數好過預期，美股全面高收。道指隔晚升131點，報26156點。納指再創即市及收市新高，曾高見10221點，收市上升74點，報10131點。標普500指數收報3131點，上升13點。

【11:23】中芯創新高 高見28.45元

近期強勢的中芯（0981）今早延續升勢，並高見28.45元，創下歷來新高，最新報27.7元，升4.7%。中芯於2004年3月18日掛牌，上市價為2.69元，其後公司進行10合1，所以今日股價突破26.9元，當年有份抽新股的投資者，終可以見家鄉。

【10:02】恒指升幅收窄至11點

恒指升幅收窄，最新報24918點，升11點；國指最新報10013點，升20點。

【09:49】長江生命科技飆近16%

長江生命科技﹙0775﹚旗下公司研發的色素瘤疫苗，獲美國食品藥物管理局批准，股價抽升，現升15.9%至1.02元。

【09:48】亞股早段上揚

亞太區股市早段上揚，日股升33點或0.2%，最新報22582點，澳洲ASX 200指數最新報5959點，升4點或0.1%，台灣加權指數最新報11690點，升78點或0.7%，南韓KOSPI指數最新報2159點，升27點或1.3%。

【09:20】恒指高開127點 騰訊衝破500元

騰訊（0700）升近1%，報502元，再創下歷史新高，加上友邦升近1.5%，帶動恒指高開127點，報25034點。國指升45點或0.5%，報10039點。

【08:50】日股初段升近0.4%

東京股市上升，日經指數初段報22633點，上升84點，升幅近0.4%。