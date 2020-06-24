《路透》﹕華府擬為製造業返美　提供數百億美元貸款

《路透》報道，美國政府將會為製造業回流美國的項目提供達數百億美元資金，以協助他們將關鍵供應鏈重返美國，當中客戶，有機會包括價值120億元（美元‧下同）的台灣半導體工廠。

美國國際開發金融公司（ U.S. International Development Finance Corporation, DFC ）行政總裁Adam Boehler星期一（22日)接受《路透》訪問時表示，DFC正與公司商討有關在美國重開生產個人防護設備，仿製藥及藥品成分的事宜，公司亦正湧現對重返美國的提議。Adam Boehler表示，特朗普政府一直推動製造業返美計劃，協助企業離開中國，而一些初步項目的諒解書或會在下個月簽署。

DFC前身為海外私人投資公司

DFC是由前海外私人投資公司（OPIC）於2019年10月29日成立，目的是加強美國海外發展融資力度，以抗衡中國的「一帶一路」的計劃。總統特朗普據《國防生產法》簽署行政命令後，DFC會於5月起為國內提供貸款，並已在星期一的時間，據3月份通過的23億元（約178.25港元）冠狀病毒法案，與國防部達成共同管理1億元（約7.75億港元）回流計劃的資金。

Adam Boehler表示，該1億元可視作擔保，撬開「數百億美元」的貸款，類似於美國財政部為美聯儲貸款工具提供的擔保。有以上資金的規模下，該機構可以參與台積電計劃在亞利桑那州建設新工廠的融資。

另外，Adam Boehler亦強調DFC的發展目標，將不會受特朗普行政命令的影響，並會繼續以「加快油門」的方式促進在貧窮國家的項目。DFC已在6月份的董事會會議上，批准了價值10億元的投資和貸款，當中包括向危地馬拉的Banco Industrial提供2億美元貸款，以擴大對中小企業的貸款。