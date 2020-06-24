《路透》：美國政府認為最新對華為禁令　已無漏洞可鑽

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）週二（23日）表示，美國政府認為一項阻止全球廠商向中國華為供應晶片的新規已無漏洞可鑽，美國將「強力」打擊一切違反這項禁令的企圖。

《路透》報道，行業法律專家及部份議員認為，這項新規過度複雜、不明確、且充滿漏洞，一些人警吿這些漏洞將使重要交易躲過控制。

「商務部並未見到這項規定有任何漏洞，」羅斯向路透表示。「我們重申將強力落實這項規定，追究一切違反規定意旨的企圖。」

此前′《路透》報道，指出商務部6月發函給多家半導體設計公司及生產商，進一步闡明新規。但行業法律專家表示，商務部的準則並不很清晰。

華為設備是否能對國家安全構成威脅是美中雙方近些年爭論的焦點之一，但美方截至目前也沒有出示相關證據。（Reuters）

商務部官員Matthew Borman在標註日期為6月16日的一份函件中寫道，「商務部向您警示近期美國出口行政規範的一項修正...可能影響您與海思半導體、華為、以及其他華為關係企業的往來。」

商務部對於這封函件不予置評。

海思半導體為華為旗下的晶片事業，2019年海思被列入美國黑名單之後，迫使一些供應商在出貨之前得先行取得許可。

美國聲稱中國政府會利用華為的設備進行間諜活動，華為予以否認。

據悉，新的規定擴大美國主管機關權限，要求在將由該公司設計、並在美國境外以美國設備生產的晶片賣給華為之前，必須先取得許可。這項規定也要求企業如果知道是利用特定美國技術及軟件開發的海外製造產品要賣給華為之前，須先取得美國許可。