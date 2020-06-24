滙豐調查：港人比新加坡人更擅於網上投資

滙豐最新的一份調查指出，香港人擅長在網上投資，有近3分之2的港人會用網上渠道作短期投資，比率亦高於新加坡，而今年滙豐首五個月經數碼渠道進行的財富管理交易，按年增長超過6成，反映港人傾向綜合地使用面對面及數碼方式的銀行服務。

據調查顯示，近7成港人每年至少投資2次，近3分之2（66%）的港人會通過手提電腦、智能手機等數碼工具在網上進行短期投資。而透過數碼渠道作長期投資和設立月供投資計劃的港人分別有超過7成（75%）和5成（56%）。新加坡方面，則只有4成市民會每年至少投資2次，只有少於5分之2的新加坡人會透過數碼渠道進行過短期（39%）或長期（33%）投資。

「新冠肺炎」疫情持續下，滙豐香港2020 年首季數碼零售銷售總額按年增加63%。首五個月，滙豐香港數碼渠道的每月平均股票交易額亦較去年增長超過50%，而滙豐的手機開戶服務方面，5月的申請數目錄得按月約25%的增幅，超過九成新客戶均為40歲以下（93%），反映疫情期間，更多港人採用數碼渠道作投資交易指示。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶財富管理主管安博哲（Sami Julian Abouzahr）表示：「香疫情持續加快數碼渠道發展，客戶透過流動理財或與客戶經理作視像會議，可以隨時隨地買賣外匯、基金、股票或管理投資組合。」

3成港人會親身申請信用卡

調查同時顯示，3成港人會親身申請信用卡或信用透支服務。約4成（37%）長線投資者表示，亦會選擇到分行或與投資顧問面談等傳統銀行渠道。

另外，只有61%港人表示會透過手機應用程式查看賬戶餘額，較新加坡的75%低，亦僅及50%港人會使用流動支付或轉賬，低於新加坡的67%，反映香港客戶以數碼渠道處理日常理財，就未如新加坡普及。

是次調查是滙豐銀行委託YouGov 所進行，在2020年4月以網上問卷形式共訪問了1,037 名18歲或以上的香港成年人。