逾30商場齊推優惠谷消費　新地最高派1萬現金券　港鐵推1元菜式

隨著疫情緩和及放寬限聚令，加上政府向全港派錢一萬元，多個商場趁機推出消費券等優惠，新地（0016）宣布，旗下24個商場推出「萬元狂賞」活動，包括觀塘APM、新城市廣場及大埔超級城等，料送出總值700萬元的現金券。

新地將於7月1日至7月26日期間，逢公眾假期及周六、日共9天，每天推出「萬元狂賞」，當天於同一個參與商場電子累積消費金額最高的消費者，可獲1萬元現金券。期內顧客於商場以電子消費滿指定金額亦可獲現金回贈，消費滿500元獲贈價值30元現金券，消費滿1,000元獲贈價值80元現金券。

恒隆商場派最高1,500元現金券

恒隆（0010）旗下Fashion Walk、雅蘭中心及家樂坊等商場，亦推出「跨商場」自選商戶現金券，於6月15日起，活動期間於非餐飲商戶消費滿指定金額即可換領商戶現金券，消費滿800元獲贈價值100元現金券，消費滿1,500元獲贈價值200元現金券，消費滿1萬元獲贈價值1,500元現金券。

港鐵（0066）旗下德福廣場、青衣城及PopCorn三大商場亦推出「1元菜式」優惠，推廣期內光顧指定參與食肆即可以1元親嚐招牌菜，包括梅丘壽司美登利總本店、別府、樂天皇朝、Greyhound及Outback等。

另外，MTR Mobile App登記用戶於6月26日至7月26日期間，逢星期五、六、日於三大港鐵商場內任何兩間非食肆零售商戶消費滿1,800元，即送200元港鐵商場購物優惠券，包括100元時裝及美容類別優惠券及100元鐘錶/首飾/電器用品/電訊類別優惠券。