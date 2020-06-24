史美倫﹕企業領袖要未雨綢繆　危機出現前需做好危機管理

金管局去年成立金融學院，為金融企業培育人才。最近金融學院在傑出領袖專訪系列中，訪問了香港交易所（0388）主席兼金融學院院士史美倫。她指出今次香港面對的危機與以往不同，因為危機根源並非來自金融環節，而是來自去年發生的社會事件。社會事件並無直接衝擊金融系統，並演變成金融危機；而是考驗持續運作預案，要如何確保員工安全及市場能夠運作有序，這需要依靠員工。

其後香港遇上新冠病毒衝擊，史美倫指出首要考慮員工健康與安全，因此有別其他金融危機。港交所關注重點並非是可能出現的崩潰情況，或是對金融市場的影響，因為已熟習了持續運作預案。目前第三個因素，是中美關係緊張，這當然是無法控制。

史美倫指出，作為企業領袖必需要未雨綢繆，每家機構均要從風險管理著手，不論是銀行或是商業機構，必須要在危機出現前，便做好危機管理，所以要有一整套手冊，告訴員工在危機發生時該怎麼辦。而第一個問題是誰決定應該啟動程序，換句話說，是誰決定已進入危機模式，做好準備非常重要，但不能過度準備，一些基本要素是事前必須經過充分考慮的。

冀更多女性成企業董事

對於交易所而言，史美倫指出必須確保市場運作有序，以支撐香港金融中心地位，因此港交所職責是確保市場暢順運作，從風險管理角度，確保市場運作不受干擾。作為交易所及市場營運者，以及對整個香港品牌而言，最重要是確保投資者對市場保持信心，這來自系統健全性，還有的是核心價值，包括法治﹑透明度及法規的可預測性，任何時候要變更或修改法規，均不會任意妄為，會廣泛諮詢市場。當然目前更大問題是宏觀經濟及地緣政治，均為控制之外，市場亦會作出相應反應，要確保系統及價值保持完好。

談及領導能力時，若領導真的想在作出決定前鼓勵及聆聽其他人想法，她相信這個訊息可以很快就傳達到管理層；又希望可以有更多女性加入企業董事會，認為香港這方面可以迎頭趕上。